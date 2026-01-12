她讓檜木屑重生 田尾花鄉黃郁蓁的精品小舖故事

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】一提起台灣檜木，多數人腦海中浮現的，往往是高質感的家具、地板或精緻的手工藝品。然而，鮮少有人想到，一整顆株檜木竟能被徹底運用，就連製作過程中產生的木屑與邊角料，也能經萃取轉化為精油，進一步製成清潔用品，讓珍貴的台灣檜木成為名副其實、零浪費的國寶級素材。說到彰化田尾花鄉，大家印象多半停留在繁花似錦、綠意盎然的花卉景觀，卻很少人知道，當地商圈中還藏著一家以檜木精品聞名的小舖。這間別具特色的店鋪，正是由熱愛歌唱的黃郁蓁所創立。

全世界五種檜木中唯有台灣檜木帶有濃郁芳香，所以蓁檜樂專門店製作成的小飾品成為廣受歡迎的收藏品。（圖／記者周厚賢攝）

黃郁蓁原本在畢業後計畫踏上演藝之路，卻在一次偶然接觸手工皂後，人生方向出現轉彎。她靈機一動，將家中經營的檜木家具工廠所產生的大量檜木屑加以淨化再利用，成功研發出檜木手工皂與檜木精油。隨著穩定的原料來源，她也陸續開發出多樣周邊商品，逐步打造出屬於自己的檜木精品小舖，並在田尾商圈站穩腳步。談及創業初期的轉折，黃郁蓁笑著表示，連父親當初都沒料想到她會有這樣的創意。過去，工廠產生的檜木碎片與木屑大多直接當作廢棄物處理，但在她取得手工皂相關證照後，透過豐富的創意與想像，讓檜木不再只是傳統印象中的大型家具材料，而是轉化為貼近日常生活的實用與美感兼具商品。

當家傳事業成為後盾，黃郁蓁巧思將檜木屑精萃取而製成手工皂與精油。（圖／記者周厚賢攝）

目前店內主力商品為檜木手工皂與芳香精油，此外，她更巧思將檜木板材進行細緻弱化處理及客製化創作，製作成相框、文昌筆、金元寶等檜木製品，不僅外型精美，也讓淡淡檜木香氣自然融入居家空間。許多民眾相信，檜木象徵好運與財氣，使這些作品成為兼具祝福意涵的生活精品。小舖開幕至今，時常吸引顧客專程造訪選購，希望將這份來自台灣土地的檜木香氣帶回家中，成為生活中溫潤而美好的日常風景。