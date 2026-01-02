她買佛像回家供奉 四年後驚覺是史瑞克

菲律賓一名女子虔誠拜「史瑞克佛像」4年後才發現真相。（圖／翻攝自X @karapaia）





菲律賓一名女性購入一尊佛像後，長達四年多每天虔誠祈禱。直到有一天，朋友上門拜訪時發現這尊佛像有些異樣，才意外發現自己長期敬拜的對象，竟並非佛陀，而是動畫電影《史瑞克》的主角模型，這讓她哭笑不得。

拜佛4年才發現「佛像」是史瑞克

根據《karapaia》報導，一名居住在馬尼拉的女性，四年前在當地一家商店看到一尊綠色雕像，被其造型吸引，便將其購入並擺放在家中，每天固定向雕像祈禱，期望獲得庇佑。

然而，某天有朋友到家中造訪時，注意到雕像外觀有些異樣。雖然雕像帶有佛像的外型，但顏色與表情與一般佛像明顯不同。仔細觀察後才發現，原來這尊雕像其實是以動畫電影《史瑞克》為模型，透過3D列印技術製作的模型玩具。

報導指出，從文化角度來看，類似的信仰現象並不罕見。在部分宗教或泛靈論信仰中，人們認為萬物皆有靈性，因此即便雕像並非真正的佛像，虔誠的祈禱仍能帶來心靈上的慰藉。這尊被稱為「佛陀史瑞克」的雕像，目前仍可在網路上購得。賣家標示其為3D列印商品，雖然明顯參考佛像設計，但造型同時呈現出介於佛陀與日本七福神之間的獨特形象。

對此，有網友表示，「其實佛教本來就很擅長吸收各地神話元素，所以就算有人把史瑞克當成佛祖來供奉，也沒什麼好大驚小怪的。」、「在日本，連鋼彈都能被當作大佛來比喻」。

印度班克比哈里寺也曾發生類似烏龍事件，有信眾將寺內一尊大象雕像滴下的水誤認為「聖水」，但實際上是因廁所管線外漏所致。即便後來信眾得知真相，仍持續膜拜並飲用這些水。相關報導指出，信仰行為本身對心理具有慰藉作用，但部分做法可能帶來衛生風險，仍需謹慎對待。

