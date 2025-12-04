她買機票商務艙更「省錢」 內行人曝：1情況能搶便宜

大多數人出國都會選擇經濟艙，不過有網友分享，日前準備訂機票時，發現商務艙價格竟比經濟艙便宜約4000元，為了省錢只能「被迫」選商務艙，貼文引起熱議，大票人直呼羨慕。有內行人指出，當經濟艙的便宜艙等售罄，商務艙的便宜艙等還沒有人買，就有機會出現這樣的狀況。

一位網友在社群平台Threads貼出馬航機票截圖，她要從尼泊爾加德滿都的特里布萬國際機場，飛往馬來西亞的吉隆坡國際機場，經濟艙價格為2983令吉，折合台幣約2萬2678元，但商務艙只要2432令吉，折合台幣約1萬8489元，比經濟艙便宜逾4000元。

原PO表示，自己是在起飛前幾天才訂機票，當時經濟艙的票價已飆高到不可思議的地步，看見商務艙價格更便宜後果斷下訂，直呼「我人生第一次為了省錢而選商務艙」。

貼文引起熱議，不少人直呼羨慕，也好奇為何商務艙會比經濟艙還便宜。內行人指出，其實這樣的情況並不罕見，同個班機、同個艙等的價格都會有落差，當經濟艙的便宜艙等賣完了，商務艙的便宜艙等還沒有人買，就有機會出現這樣的狀況。他進一步解釋，每個艙等下面都還有分子艙，依行李限制、可停留天數、取消修改限制來劃分等級，價格也會不同。

另有人分享經驗，「我也撿過豪經艙比經濟艙便宜的酷航，還在第一排第一個下機，有夠爽」、「我上次回台灣真的有過，我媽還不相信」、「我也有過中秋節期間飛國泰航空北京回台灣，經濟艙四萬，商務艙三萬」、「我撿過豪經艙比經濟艙便宜的華航」。

