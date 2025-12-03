她買機票「升商務艙」比較省？一票人撿過狂讚

生活中心／李明融報導

出國多數人都是以搭飛機的方式，然而有不少人為了省下更多旅費，對於機票的價格會精打細算，選擇便宜、CP值高的經濟艙，不過近日有網友準備要訂機票時，在網站發現商務艙比經濟艙便宜約4000元新台幣，讓她忍不住笑稱「人生第一次為了省錢，選商務艙！」，貼文曝光後，吸引大批「升等反而省錢」過來人留言回應。

網友表示他發現商務艙竟比經濟艙便宜，笑稱「我的人生第一次為了省錢而選商務艙」。（示意圖／翻攝自pexels）一名網友在社群平台發文，分享機票訂購的截圖，要從尼泊爾加德滿都「特里布萬國際機場」（KTM ），飛到馬來西亞吉隆坡「吉隆坡國際機場」（KUL），可以看到機票價格，經濟艙要價2983令吉（約2萬2682新台幣），商務艙卻只要2432令吉（約1萬8492新台幣），兩者相差約4000元新台幣，竟出現商務艙比經濟艙便宜的狀況，原PO分享自己是在距離起飛前幾天查詢，沒想到經濟艙價格飆到天花板，她直呼「我的人生第一次為了省錢而選商務艙」。

有不少遇過類似狀況的網友，留言分享自己遇到的經驗。（示意圖／翻攝自pexels）

貼文曝光後，不少網友好奇留言「看起來是同一班機，什麼情形會有這種優惠呢？」，有達人解答「經濟艙便宜艙等賣完了，商務艙便宜艙等，還沒有人買就有機會，商務或豪華經濟比較便宜」、「有個東西叫『子艙位』」；另外，也有人遇到類似的狀況，「我上次回台灣真的有過，我媽還不相信」、「我也有過中秋節期間飛國泰航空北京回台灣，經濟艙四萬，商務艙三萬」、「星宇也遇過豪經艙比經濟艙便宜」、「這經驗我有過，疫情前的酷航豪經艙，還有國泰的台韓線，還有過年前的華航都有遇過，很爽」。

原文出處：她買機票「升等商務艙」竟比經濟艙便宜！一票人撿過讚：真的​超爽

