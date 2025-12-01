她買護理師資格證 被虧花錢找罪受 醫喊：來急診輪班

台南一名女子購買假護理師資格證到醫院上班，被抓包後遭法院判刑，有醫師認為應該讓這名女子到急診上班，體驗真正的護理師日常。（示意圖／本報資料照）

台南一名女子因為想當護理師，竟在網路平台購買假的資格證與假的畢業證書，一度成功通過醫院面試，但進行執業登記時被揪出有問題，最後被法院以偽造特種文書罪，判刑拘役50日；臉書粉專「超級白急診醫師」認為，此判決實在太輕了，應該要懲罰該名女子當真正的護理師，去醫院輪值三班，還要去急診、加護病房上班才對，讓網友全都笑翻。

台南一名女子因為太想當護理師，在網路平台上購買偽造的護理師資格證、中科大畢業證書等相關文件，並在今年5月藉此通過高雄榮總台南分院的面試，於6月9日正式到職，但院方隔天做執業登記時，就收到衛生局通知女子資格不符，啟動調查後確認女子證書為造假，對方也在政風室人員陪同下前往台南地檢署自首，最終遭判拘役50日、緩刑2年及40小時義務勞務。

超級白急診醫師表示，這個懲罰實在太輕了，應該要讓這名女子真的來當護理師，到醫院輪值三班，去急診跟加護病房工作，體驗每天與死神拔河，在病床邊處理排泄物，面對家屬怒罵還要兼當各種雜工的護理師日常才對。

不少醫護人員也留言說「很難想像怎麼有人花錢找罪受」、「她知道當護理師比坐牢痛苦，所以趕快去自首」、「坐牢還吃得到飯，比當護理師輕鬆多了」、「應該懲罰繼續任職2個月」、「罰她去念護理系，考過之後回榮總上2年班」、「才做兩天就發現不對勁，還是去坐牢算惹」。

