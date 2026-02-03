她貼「Taiwan IS NOT CHINA 」搭基輔地鐵？事實查核中心：AI圖片

網路社群近期流傳，一張一名搭乘烏克蘭首都基輔地鐵的女子，其行李箱貼著「Taiwan IS NOT CHINA貼紙」的圖片，引發外界熱議。但「台灣事實查核中心」列出3點聲明，指出相關圖片為AI生成圖片，而非真實照片。

「台灣事實查核中心」昨（2）日在其官網發布「女子在烏克蘭地鐵內，其行李箱貼有 Taiwan IS NOT CHINA貼紙」調查結果，並判定其為AI生成圖片，因首先，在台韓籍烏克蘭人申武松表示，網傳圖片背景的地鐵路線圖，與真實的基輔地鐵路網不同，圖片可能是AI生成。

再來，比對基輔市政府官方觀光指南資訊，網傳圖片的地鐵路線分布，確實與官方版本不符，且還出現文法錯誤的狀況，且行李箱上的標語貼紙異常平滑，未隨行李箱表面的凹槽紋理產生形變或褶皺，不具備立體物件應有的物理質感，呈現明顯AI生成圖片的特徵。另外，透過AI偵測工具「Is it AI?」與「Hive Moderation」分析，顯示傳言圖片極可能由AI生成。

第三，資安專家提醒，當前AI技術有「偵測落後於生成」的挑戰，建議民眾應回歸「反向搜索」與資訊溯源，回歸基礎的資訊溯源與多方查證。因此，「台灣事實查核中心」認定，網傳圖片為「AI生成」的誤導訊息。

