她賣藏20年金飾 市值「狂翻22倍」驚人獲利曝光！

國際中心／江姿儀報導



國際局勢瞬息萬變，在地緣政治與經濟不確定性升溫下，避險資金大量流入，國際貴金屬市場先前狂飆，全台也掀起「黃金之亂」，不少民眾湧入銀樓排隊搶買。不過近期金價波動，出現跌幅，讓準備進場者與選擇拋售的投資人密切關注市場動向。印尼1名婦人近期趁機出售手上收藏多年的金飾，20年飆漲22倍，以9億2700萬印尼盾（約新台幣175萬元）售出賺翻。





金價飆漲…她一次賣光藏20年金飾 市值「狂翻22倍」爽賺165萬！

1名印尼婦人於2001年到2006年期間買金飾，當時金價每克僅約10萬印尼盾（約新台幣188元），總花費約為4100萬印尼盾（約新台幣7.7萬元）。（示意圖／民視新聞資料照）

不少人投資時，看準黃金具有保值、抗通膨的特性，而選擇購入。根據外國媒體報導，1名印尼婦人於2001年到2006年期間，曾多次購入金飾，當時金價每克僅約10萬印尼盾（約新台幣188元），而她總花費約為4100萬印尼盾（約新台幣7.7萬元），20年來只收藏不拋售，當成長期投資。

印尼婦人近期拋售收藏20多年的金飾，淨賺超過8.8億印尼盾（約新台幣165萬元）。（示意圖／民視新聞資料照）

沒想到近期金價瘋漲，婦人把握時機售出，帶著金飾前往銀樓，還附上多張購買證明。最終她以9億2700萬印尼盾（約新台幣175萬元）售價賣出，淨賺超過8.8億印尼盾（約新台幣165萬元），市值飆漲22倍，銀樓老闆也大讚「長期耐心換來的成果」。影片曝光，在網路瘋傳，引發熱議。





