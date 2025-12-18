她賭100份雞排「王世堅會被賴清德徵召」 本人揭黨內情況：賭下去妳會輸的

隨著2026九合一大選逐漸逼近，民進黨選對會陸續公布參選人選，其中，在艱困選區台北市，究竟由誰出馬挑戰現任市長蔣萬安，備受外界關注。民進黨立委王世堅雖多次表明無意參選台北市長，但其高人氣已成為民進黨台北市議員初選的重要助力。王世堅17日在一場專訪中重申，身兼民進黨主席的總統賴清德不會徵召他參選台北市長，節目主持人姚惠珍則發出祭品文，稱王世堅若被徵召，就發100份雞排，讓王世堅直呼「妳會輸的，妳發這不好意思」。

王世堅在政論節目《人生消姚遊》強調，他對政治沒有什麼企圖心，再來，他認為目前能夠受到社會多數民眾支持，重回立法院為台灣人說話做事，已經是他人生最大的光榮，可以寫進族譜了；第三，他認為民進黨內人才濟濟，比如行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄和前立委高嘉瑜等人，從學經歷、參政經歷來看，都是很好的人選，「所以我是認為說，這個輪不到我」。

姚惠珍表示，「反正都是徵召，因為台北市太困難了，如果是徵召情況之下，主席（指賴清德）說這局沒有你不行，你會願意嗎？」王世堅回應，「我對他的了解，他絕對不會這麼說，而且他至今沒有任何表示，因為人才濟濟，而且他還要頭痛的是整個全國其他的議題，所以我認為那是不可能發生的情況。」

姚惠珍則打趣說道，若賴清德真的徵召王世堅，她就發100份雞排，王世堅笑回，「這不會發生的，這可以賭」、「這個賭下去，到時候妳發，妳會輸的，因為（主席）不會這麼說，我們黨不會這麼做啦。」

評蔣萬安「非同小可」 王世堅：未來勢必大舉進攻中央

對於現任台北市長蔣萬安的政治態勢，王世堅形容他「非同小可」，不僅是國民黨的「儲君」、少康中興的「少主」，再加上深厚的家族背景，在台北市累積聲勢後，未來勢必挾其政治能量「大舉進攻中央」。

​王世堅形容現任台北市長蔣萬安（見圖）非同小可，不僅是國民黨的「儲君」，還是少康中興的「少主」。（資料照，柯承惠攝）

談到國民黨的現況，王世堅說「必須感謝老天送給民進黨，這麼好的在野黨主席鄭麗文。」他表示，鄭麗文個人能力出眾，是少數口才可與前行政院長蘇貞昌相提並論的人物，但鄭麗文對「紅色中國」抱有強烈期待，因此他希望民進黨能好好運用，避免暴殄天物。

