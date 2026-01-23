她赴日旅遊「講日文、英文」兩樣情！一票人喊：拜託關掉日本濾鏡

日本近年來因大量觀光客及移民湧入，導致當地民眾與外國人之間的摩擦也日益增多。（示意圖／翻攝自pexels）

日本近年來因大量觀光客及移民湧入，導致當地民眾與外國人之間的摩擦也日益增多。有女網友在社群平台分享自身的赴日經驗，指出自己即便刻意使用日文與當地人溝通，仍清楚感受到他們對外國人的差別待遇，反而有1次全程改用英文交流，整趟旅程卻異常順利，讓她忍不住直言，日本是她去過的國家之中，「最不費心掩飾歧視」的地方。

該名女網友昨（22日）在「Threads」發文指出，她去日本有10幾、20次，日語也考到了N2，「每趟旅行都刻意多聽多說日文，卻幾乎無法避免遇到1、2次對外國人的差別待遇或不友善。反而有1次刻意全程只講英語，整趟旅程異常順暢，彷彿那些不舒服的瞬間都消失了。」

原PO也直言，自己走訪過許多國家，「我的體感是：日本其實是最不費心掩飾歧視的地方。也很諷刺的是！日語學得越久，日本去得越多次，我反而越不喜歡這裡。」

貼文曝光後也引發網友熱議，「真的拜託台灣人對日本濾鏡關掉好嗎」、「我在熊本工作，從來都不覺得日本人對台灣人友善」、「日本人本來就崇洋媚外，就是個適合旅遊、不適合居住的地方」、「日本人自視比其他亞洲人優越」、「日本人看台灣人，感覺就是台灣人看外勞一樣」、「台灣曾經是日本的殖民地，所以他們看不起你正常。美國曾經打敗過日本，所以日本人崇洋」、「+1，學的日文越多，越了解日本人，就會變得不喜歡日本人」、「雖然我是日文系，但我也覺得去日本講英文，旅遊體驗比較好。」

