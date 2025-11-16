她起身「眼前一片黑」險摔！ 醫揭「2原因」釀禍：不是中風
記者施春美／台北報導
一名女子近來從床上或椅子起身，都會頭暈，且眼前一片漆黑，還險些跌倒，懷疑是中風前兆。醫師林軒任表示，這種情況可能是「姿態性低血壓」所致，原因包括缺水及藥物影響，但仍有機率是貧血、神經病變等疾病的警訊。
亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在其臉書表示，上述女子在診間測量血壓時，發現躺著數值為130／80毫米汞柱，但起身站立只剩下100／65，其中收縮壓足足下降30毫米汞柱，推測是她水喝得少，加上原先服用利尿劑、鈣離子通道阻斷劑等複方血壓藥作用，才造成姿態性低血壓，讓她在家差點跌倒。所幸，經調整藥物並多補水，女子2週後症狀都消失。
他表示，姿態性低血壓是地心引力作用所致，讓體內300~500毫升的血液瞬間衝到雙腳，此時大腦會下令「血管收縮、心跳加快」，以便將血液輸送回腦部，但若這個機制失靈，大腦血流不足時，就會引起頭暈、視線模糊等情況。
林軒任說明低姿態低血壓的原因：
1. 缺水最常見：很多人可能因為天氣熱流汗、怕頻尿、怕水腫而少喝水，但當身體總血量不足時，血管再怎麼收縮，也無法輸送足夠的血液到大腦。
2. 許多藥物會干擾身體的機制，包括高血壓藥（利尿劑）、鈣離子通道阻斷劑、 安眠藥（苯二氮平類）、攝護腺肥大藥（甲型阻斷劑）、心絞痛藥（舌下含錠）。
他表示，若民眾懷疑自己有姿態性低血壓，可採下列方式：
1. 多喝點水
2. 在家測量並記錄「躺著5分鐘」和「坐著」及「剛站起來3分鐘內」，3個不同姿勢的血壓，看診時將「血壓紀錄」和「藥物清單」提供給醫師。
3. 遵循醫師指示調整用藥，切勿自行停藥。因為莫名頭暈也可能是貧血、神經病變、甚至中風的警訊。
