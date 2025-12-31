她跨年吃12顆葡萄後「情斷7年男友」超慘經歷網看哭

西方跨年習俗「跨年夜吃12顆葡萄」。（示意圖／翻攝自pexels）





西方跨年習俗中，流傳已久的「跨年夜吃12顆葡萄」近日也在社群平台掀起討論，不少人相信在午夜鐘聲響起時依序吃下葡萄，象徵為新的一年招來好運。不過，也有網友分享「照做卻不靈」的經驗，引發熱議。

新年吃12顆葡萄 新年收獲好運

這項傳統多被認為源自西班牙，做法是在12月31日倒數到午夜時，配合鐘聲的12下敲響，一聲一顆吃下12顆葡萄，象徵新一年12個月份。民間說法普遍認為，若能順利在鐘聲結束前吃完，代表接下來一年更順利、也更有好運。

相關習俗在西班牙跨年夜相當常見，不少人會守著馬德里太陽門廣場（Puerta del Sol）的鐘樓轉播一起倒數，有人還會邊吃葡萄邊許願，把每一顆葡萄對應到每個月的願望或期待。

網友PO「失敗案例」：再也不敢試

不過社群平台Threads上也出現「勸退文」，有網友回憶，去年她與朋友群照著做跨年吃葡萄，沒想到3天後交往7年的男友提出分手，8天後被同事被刺，緊接著遇上4個月的職場霸凌，還發生2次車禍，讓她直呼不敢再嘗試。

有其他網友表示「沒差，沒吃一樣爛，不如吃吃看」、「可以按照西班牙時間跨年，看YT直播吃看看（台灣時間早上七點 ）」、「巧合吧？不過這本來就是跟風好玩而已」、「先說吃什麼品種的葡萄，我避開那種」、「台灣人是不是該考慮吃鳳梨跨年比較合理」。

