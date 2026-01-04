她跨年逛超市遇老人討錢 「感人結局」暖哭86萬人！
生活中心／江姿儀報導
跨年夜不少民眾選擇揪親人、好友在家相聚，享用美食、欣賞煙火共度美好夜晚，一起倒數迎接2026年。不過也有人為求飽腹在外徘徊，只盼好心人伸出援手。1名脆友發文，分享自己逛超市時，遇上1名老人聲稱和老母親餓了很久未進食，向她討要零錢買東西吃。脆友忍不住相助，還加碼送上糧食，直接幫付500多元，「就算被騙也甘願」。
原PO跨年去超市，遇上1名老人聲稱和老母親餓了很久未進食，向她討要零錢買東西吃。（圖／Threads＠hsuwinni授權提供）
原PO在threads發文，表示跨年去超市採購完，在超市門口遇到1名老人來要錢，老人解釋「他和老母餓很久了沒有吃飯」。原PO起初警惕想起，擔心是否是博取同情、騙愛心的詐騙招數，不過原PO心生憐憫，難忍「側隱之心」，於是慷慨解圍。原PO本想買熱食便當，但老人卻稱沒有牙齒不方便進食，走到麥片區僅拿最下層價格最便宜的麥片。原PO見狀於心不忍，加碼送好入口的米麩和奶粉，總共花費500多元。
原PO見老人只選最便宜的麥片，便霸氣加碼買米麩和奶粉送給老人，總共花費500多元。（圖／Threads＠hsuwinni授權提供）
老人見到結帳金額，還小聲唸「本想要向些零錢而已，結果買了這麼多，回去可以和老母親吃很多餐了」，買完後騎著破舊腳踏車離開。原PO指出「想著就算被騙也甘願」，「無論他是不是騙我，至少我對得起自己良心！」。善舉曝光，瀏覽次數破86萬次，7.5萬人大讚，暖心留言「要食物還是挑最便宜就真的不是詐騙了」、「看他挑便宜，是真的需求幫助不得已才開口。謝謝你沒拒絕，臉皮薄可能不敢問下一個人」、「他有沒有騙妳，都不影響你是一個好人，妳很棒」、「要食物的99％都不是騙人，因為要鼓起勇氣問人要吃的是相當難，問你要錢的反倒是99％是騙人」。
原文出處：她跨年逛超市遇老人討錢「只買1物」！霸氣「幫付500多元」暖喊：被騙也甘願
更多民視新聞報導
Jennie猛扯衣「洩火紅Bra」 暴改「鮑伯頭」竟激似于美人！
何妤玟「外衣狂下滑」洩猛料 激短褲慶生秀大長腿！
徐巧芯才被苗博雅酸 元旦不演了突喊「芯向祖國」！
其他人也在看
12生肖本周運勢 龍、猴、雞強勢上榜各領風騷
【本週事業運前三名】1．龍：本週事業大旺，運勢紅不讓，為第一名。異性長輩對你的財政有大力支持，難得的機會，宜審慎取捨。2．猴：本週運勢翻升，心想事成，為第二名。可大膽提出創意思想，必須注意智慧所有權的擁有。2．虎：本週運勢露出新曙光，同為第二名。元旦新氣象，...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
芳心如故年末感恩回饋登場 SiOHER熹歐禾溫柔陪妳迎新年
生活中心/綜合報導 歲末將至，回顧一整年的奔波與付出，對許多女性而言，不僅是整理生活與心情的時刻，更是一個重新肯定自我、好好感謝自己的重要節點。長期以「由內而外的溫柔呵護」為品牌核心的 SiOHER熹 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳文茜曾被指半年壽命「我活下來了」 跨年夜為郝胡彈鋼琴慶相聚
資深媒體人陳文茜近年積極對抗病魔，她今（1/3）日凌晨在臉書粉專「文茜的世界周報 Sisy’s World News」發文，以「友誼長存」為題，回顧過去一年抗癌歷程，也分享與多年摯友相互扶持、陪伴走過低谷的點滴。她寫下，跨年夜沒有看煙火，「煙火就綻放在我們的心底」，字裡行間流露對生命與友情的深刻體悟。太報 ・ 1 天前 ・ 2
陳文茜跨年夜同框郝龍斌、胡志強 昔遭提醒「僅剩半年命」
資深媒體人陳文茜2024年被診斷出罹患黑色素癌4期，積極接受治療的過程，也不時透過社群分享心境與抗癌經驗，如今她順利撐過2025年，身體狀態還逐漸好轉，對此，她特地在2025年底與好友胡志強夫婦、郝龍斌同框，更為3人彈琴伴奏。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
2026年起長輩主動繳回駕照可享公共運輸回饋50%，每月上限1500元，為期2年
網傳影片「2026元旦新規，高齡駕照繳回最高現賺3萬6，每月TPASS搭到飽」？ 實際方案為搭乘公共運輸回饋50%，每月最多1500元；此補助方案期限2年。 發佈：2026-01-02 更新：2026-01-02 報告編號：3963 查核記者：曾慧雯 責任編輯：陳偉婷 發佈：2026-01-02 報告編號：3963 記者：曾慧雯、責任編輯：陳偉婷 近日網路流傳影片稱2026年起長輩繳回駕照可享TPASS搭到飽優惠，現賺3萬6千元；經查證，2026台灣事實查核中心 ・ 1 天前 ・ 發起對話
少見！雙胞胎姊妹入麥當勞34年 都升上店經理
一間公司裡要找到雙胞胎不容易，兩人同時當上店經理，更是少見。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 91
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 50
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 47
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 20 小時前 ・ 443
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 8 小時前 ・ 62
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 37
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 105
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 523
丙午年運勢出爐！2026「4生肖」犯太歲恐釀血光大破財 專家：做4事轉運
2026年開始了、也是農曆的丙午年（馬年）。命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬「馬、鼠、兔、牛」4生肖的人今年犯太歲，需要特別注意病痛血光之災、破財危機，建議這4個生肖可以透過安太歲或點光燈趨吉避凶，為自己求來平安年。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 17
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 130