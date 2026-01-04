她跨年逛超市遇老人討錢 「感人結局」暖哭86萬人！

生活中心／江姿儀報導



跨年夜不少民眾選擇揪親人、好友在家相聚，享用美食、欣賞煙火共度美好夜晚，一起倒數迎接2026年。不過也有人為求飽腹在外徘徊，只盼好心人伸出援手。1名脆友發文，分享自己逛超市時，遇上1名老人聲稱和老母親餓了很久未進食，向她討要零錢買東西吃。脆友忍不住相助，還加碼送上糧食，直接幫付500多元，「就算被騙也甘願」。





她跨年逛超市遇老人討錢「只買1物」！霸氣「幫付500多元」暖喊：被騙也甘願

原PO跨年去超市，遇上1名老人聲稱和老母親餓了很久未進食，向她討要零錢買東西吃。（圖／Threads＠hsuwinni授權提供）

原PO在threads發文，表示跨年去超市採購完，在超市門口遇到1名老人來要錢，老人解釋「他和老母餓很久了沒有吃飯」。原PO起初警惕想起，擔心是否是博取同情、騙愛心的詐騙招數，不過原PO心生憐憫，難忍「側隱之心」，於是慷慨解圍。原PO本想買熱食便當，但老人卻稱沒有牙齒不方便進食，走到麥片區僅拿最下層價格最便宜的麥片。原PO見狀於心不忍，加碼送好入口的米麩和奶粉，總共花費500多元。

她跨年逛超市遇老人討錢「只買1物」！霸氣「幫付500多元」暖喊：被騙也甘願

原PO見老人只選最便宜的麥片，便霸氣加碼買米麩和奶粉送給老人，總共花費500多元。（圖／Threads＠hsuwinni授權提供）

老人見到結帳金額，還小聲唸「本想要向些零錢而已，結果買了這麼多，回去可以和老母親吃很多餐了」，買完後騎著破舊腳踏車離開。原PO指出「想著就算被騙也甘願」，「無論他是不是騙我，至少我對得起自己良心！」。善舉曝光，瀏覽次數破86萬次，7.5萬人大讚，暖心留言「要食物還是挑最便宜就真的不是詐騙了」、「看他挑便宜，是真的需求幫助不得已才開口。謝謝你沒拒絕，臉皮薄可能不敢問下一個人」、「他有沒有騙妳，都不影響你是一個好人，妳很棒」、「要食物的99％都不是騙人，因為要鼓起勇氣問人要吃的是相當難，問你要錢的反倒是99％是騙人」。









