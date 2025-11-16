她身價十幾億，口頭禪「All in」卻成銀行黑名單…拒絕「名牌、限量款」，女人要有錢：把主導權拿回手裡
經過多年觀察，我發現一個有趣的現象：一個人真正擁有的財富，往往和看起來的富有程度完全相反。
看上去「有錢」，未必真有錢
我第一次見章總大約是二十年前，場景在一家奢華的飯店，當時我還是記者，她已是身家十幾億的房地產企業的老闆、創業成功女性的典範，也是我的採訪對象。在飯店寬闊的咖啡廳裡空空蕩蕩的，只有我們一桌客人，她很隨性地說：「這裡平時人很多，我怕打擾到我們的訪談，就把今天下午包場了。」因為她經常需要出差和接待客戶，所以就住在這家離公司最近的飯店，當年一晚要價千元（約新臺幣4,100元）的住宿費，她經常一住就是一年。
章總的創業經歷很傳奇，沒有小步試錯的初創期，也沒有謹慎求穩的轉型期，每一步都是大刀闊斧、不留餘地，「all in」是她最常講的詞。
採訪進行得很順利，後來我們慢慢地成了朋友。我們偶爾一起吃飯、喝茶，她很自然地跟我分享她新買的包包和首飾，並沒有刻意炫耀的意思。她的精品每一件都是限量版，當時一般人只能在雜誌上看到的品牌和型號，對她來說都是日用品。
有一陣子我受到她的影響，也開始買進名牌的包包和衣服，雖然使用頻率很低，穿戴起來也很拘束，但我當時認為是自己的經濟實力不到章總的程度，所以才會缺乏幸福感。
直到我多年後認識了孫老師，這種想法才完全轉變。
做個真正的有錢女人
我跟孫老師是在插花課上相識，她衣著簡單樸素，臉上幾乎看不出化妝的痕跡，喜歡背著帆布袋，經常騎共享單車來上課，據此我猜測，她可能是住在附近社區的家庭主婦。
她家離市區不遠，位於鬧中取靜的住宅區中，是一座獨門獨院的清幽小別墅，門面不大，走進去卻很開闊，裝修風格和她的裝扮一樣是樸素路線。孫老師的廚藝也很棒，在逐漸深入的交流中，她讓我對「財富」二字有了全新的審視。
孫老師早年理財賺到第一桶金，和丈夫共同創立一家公司，兩人因為管理理念不合而分開，她分得部分房地產，從公司離開後，開了一家幼稚園，經過多年用心經營，逐漸在同行裡做出口碑。
同時，她把自己的房地產賣掉一部分、出租一部分，加上她的幼稚園就開在自購的辦公大樓裡，減少了成本，雖然規模不大卻保證現金流充足，營運狀況良好。
她說：「可能我比較膽小吧，十年只開了兩家分校。我始終覺得，應該要做好現有的業務、服務好現有的使用者，再去吸引新客群。我很幸運，很多老顧客在有了第二個、第三個孩子之後，依然因為之前好的體驗而選擇我們。
還有，對待現有員工用心些、慷慨些，他們工作也開心。我做好這些基本功，比盲目擴張有用得多。」孫老師笑了笑，繼續說，「這棟別墅我也打算賣掉，孩子明年就出國留學了，我一個人不用住這麼大的房子。」
看著她輕鬆的樣子，我明白，她自謙的「膽小」，其實是一種務實。
因為她插花技法嫺熟，我常向她請教。在孫老師的指導下，我的手藝也精進不少，為了表達感謝，我偶爾會帶小禮物送她，她也會邀請我去家裡吃飯。
我這才驚覺：孫老師住的是豪宅。
章總和孫老師，如果單看外表：一位是光鮮亮麗、身家過億的女老闆；一位是平凡樸實，像每天埋首於家務的主婦。但實際上，她們兩個人的真實財務狀況卻是相反的。
章總公司規模大，各項開支也驚人，收支勉強打平，資產在沒有變現之前，都只是帳面上的數字，再加上她「賺多少花多少」的消費理念，個人財富並不豐厚。後來，我和她因為工作變化，故多年未見，最後聽說的消息是，她的公司資金周轉不靈，她被列入銀行的黑名單，從此取消高額消費的資格。
孫老師業務規模小，但成本可控，收入可觀，加上她從很早之前就做好理財規劃，若以個人財富來說是遠遠超過章總的。
近兩年來，已經有很多女性的消費理念從「買買買」轉變為「能不買，就不買」，不衝動、不盲目，買之前想清楚，買回來物盡其用。
這不是摳門小氣，而是把消費主導權從鋪天蓋地的商家促銷中，重新掌握到自己手裡。女性想要的不再是蒐集所有色號的唇膏，而是一種更為精簡和理性的生活方式。女性也不再需要透過昂貴的名牌包來證明自己的身價，她們擁有了對自己的定價權。
（本文摘自《有錢花：寫給女性的財富與身心覺醒之書》幸福文化出版，李筱懿著）
