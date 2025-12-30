她轟賴清德把路走絕 王世堅酸：鄭麗文是上帝賜給民進黨最好的禮物

解放軍29日起對台實施「正義使命-2025」圍台軍演。國民黨主席鄭麗文昨批評賴清德總統不斷挑釁、踩紅線邊界，因為兩岸越是對立，對他越有利，讓他好賣「芒果乾」（亡國感），已經鐵了心要把路走絕。對此，王世堅今早表示，國家大難臨頭時，朝野黨主席都應對外發表一致的態度跟看法，「鄭麗文主席是上帝賜給我們民進黨最好的禮物了」。

民進黨立委王世堅。（中天新聞）

王世堅今早幫同黨立委陳亭妃站台造勢時，接受媒體訪問，針對鄭麗文昨批評賴清德總統等話，提出反擊。王世堅也不斷肯定陳亭妃投入2026台南市長選舉黨內初選，並配合持標語推銷陳亭妃配合黨決策的從政表現；他還自我糾正，將誤指陳亭妃3任立委更正為5任立委。

針對鄭麗文批評賴清德。王世堅表示，「國家有大難臨頭的時候，我認為不管在朝在野的黨主席，都應該站在國家的安全、國家的尊嚴和國家的立場，對外一致的發表態度跟看法才對。那千萬不要在敵人圍攻我們的時候，在做那麼樣、這個實彈攻擊的時候，反而把砲口來對向我們國內自己的其他政黨，這實在非常非常的不好。當然啦，我簡單講，鄭麗文主席啊！是上帝賜給我們民進黨最好的禮物啦！」

王世堅還認為，對岸所有的舉措都是預測不到的，這就是為什麼必須料敵從寬，也是為什麼必須對於國防繼續加強、推出韌性社會，讓整個社會團結、做好準備，隨時準備面對對岸這種突如其來的不管是演習，圍攻，甚至搞不好他們擦槍走火就打起來，這個都是意想不到的。

王世堅強調，「但是我們全國2300萬人民和軍方的同志也不是省油的燈」，對岸也應該很清楚。所以和平是必須靠台灣自己有實力來爭取，其實台灣早就準備好，不希望被恐嚇，但是也堅定不怕他們任何突如其來的舉措，因為台灣準備好了。

陳亭妃也認為，一個黨主席絕對不能在國家在面對一致要團結的時候，卻在說嘴、把責任推給賴清德總統，非常遺憾對岸做了這樣的軍演，「我們更應該團結一致、一致對外，而不是自己砲口對內。」

王世堅幫陳亭妃站台造勢。（中天新聞）

