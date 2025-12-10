「她逃不了，哪裡也去不了了」：香港宏福苑大火中罹難和倖存外傭
埃拉瓦蒂（Erawati）今年39歲，是香港宏福苑大火的其中一名罹難外傭。
11月26日下午3點半，大火發生時，她抱著僱主的孩子，和三個住戶一起困在八樓。濃煙湧來，温度越來越高，埃拉瓦蒂大概知道自己逃不掉了。在火來之前，她最後給印尼的家人打視訊告別。
埃拉瓦蒂先把六歲的兒子多尼（Doni）叫來鏡頭前，她說：「我只能見你最後這次了。」她接着告訴丈夫和父親：「如果我過去做錯了什麼，對不起......請原諒我，因為我堅持不下去了。」
丈夫瓦基迪向BBC印尼語記者回憶，當時太太困在房間裡，很驚慌，水已經沒了，只得幾張濕紙巾摀住臉，「她逃不了，哪裡也去不了了。」埃拉瓦蒂的父親哭紅眼眶，他事後回想，「她當時已經放棄了。」
通話最後維持約30分鐘。瓦基迪嘗試打過去，電話響但再沒有人接，「她應該昏過去了。」
宏福苑大火至今奪走160人性命，包括10名外傭，9人來自印尼，1人來自菲律賓。工業傷亡權益會謝欣然跟進罹難外傭個案。她說去世的外傭中，「有人是自己一個，有些是抱著她的照顧對象，直至生命最後一刻。」
香港有37萬外傭，很少人會記得她們的名字——大多統一被叫作「工人姐姐」。她們為工作忙碌的香港人顧長者哄小孩，打理繁榮香港的另一面。大火突顯人性光輝，同時揭開外傭在城市的工作狀況。
災後第二天，救災事宜仍一片忙亂，但沒有受傷的外傭已照常工作。她們是家庭經濟支柱，現實迫她們回復正常，創傷情緒未被舒解，後續面對的問題又剛剛開始。
「我不想死」
大火發生兩週，菲律賓藉外傭安妮（Annie，化名）已經照常上班。但她驚魂仍然未定，失眠成為常態；「我一閉上眼，就能看見火，火在一點一點吞噬大廈」。
安妮今年42歲，接近三年前開始在宏福苑工作，住在23層，照顧年逾60歲的公公婆婆。過去一年大廈裝修，四周被綠網包圍，安妮感覺活在箱子裡，不見天日，很壓抑。唯獨好天時，陽光能透過狹縫照進子來。
安妮記得，11月26日，天空有太陽、「很曬」，但異常乾燥。下午3時半，婆婆關燈準備午睡，突然嗅到一股燒焦味。安妮打開浴室的窗看，發現旁邊大廈着了火，但她想應該燒不過來，於是叫婆婆安心。
不到一刻鐘，鄰居過來拍門，焦急說「着火了」。安妮帶婆婆到樓下，才發現已有三棟大廈被燒成火柱，濃煙不斷往天上衝。她開着Facebook直播大喊：「我的天！我的天！」朋友們在留言區問：發生什麼事了？
看着火一直燒，安妮覺得不對勁。趁電梯還能動，她和婆婆再次折返家裡，想把重要的東西帶走。但進了屋，安妮卻愣住了，她想不起自己的證件放在哪裡。
當時樓道已冒着白煙，火眼看就要來了，二人只好再逃生。臨走前，安妮想起隔壁住了一位耳聾的獨居伯伯，她去敲門，屋子裡沒人回應。但等不了了，她架着婆婆趕緊走。
逃出來以後，兩人抬頭看，火已經竄了上頂。安妮跟婆婆感慨：「我們真幸運」。
那天晚上，安妮捨不得離開現場，她一直望着大廈被燒，聽着刺耳的爆炸聲響，大火的熱度撲向她的臉上。「我不斷想到隔壁的伯伯，他還好嗎？還活着嗎？」
在朋友的中轉屋裡，安妮哭了一整夜，腦袋裡冒出許多問題：如果逃不出來，我會怎麼樣？她越想越怕，「我不想死，還有家人等着我。」
「什麼都沒有了」
根據香港勞工及福利局統計，宏福苑一共有235名外傭，當中印尼141人、菲律賓佔94人。
很多人逃跑時什麼都沒有帶。「什麼都沒有了，唯一有的就只有她們身上的衣服，」亞洲移居人士聯盟（AMCB）發言人希拉·特比亞（Shiela Tebia）說。
物資是她們首要面對的問題。在大火首晚，數個外傭組織如「白恩逢之家」（Bethune House）、「外勞事工中心」（Mission for Migrant Worker）等聯合起來，在大埔廣福邨設立緊急站，協助整合倖存者資訊並籌集物資。
希拉說災後第二天，物資已響應網上號召，排山倒海地湧進：鞋子、肥皂、各種維他命、移動充電器，還有衛生用品。
過去兩周，她們在佐敦一所教堂裡設立物資站。在不到150呎的空間裡，物資用一個個紅白藍袋子有序分類好。義工再把它們分成小袋，給外傭親自送去。過去一週，她們送出超過150份。
香港《標準僱傭合約》列明，外傭必須與僱主同住。希拉解釋，大火過後，因為僱主流離失所，部份外傭需要自行尋找中轉屋；而即使能與僱主同住，居住空間和環境也被壓縮。考量到外傭沒有空間儲放物品，他們也盡量控制物資的數量，分次、按需要向她們提供。
安妮是其中一個例子。她照顧的婆婆和公公被安置到荃灣的過渡性房屋，但因為空間不夠，她目前暫住朋友在大埔中轉屋，每天一早要坐45分鐘的巴士到荃灣工作。
「白恩逢之家」項目主任珍妮特·皮洛廷（Janette Pilotin）補充，如果外傭有特別要求，她們也會定製物資包，像是提供外傭喝習慣的三合一咖啡，以及不同尺碼的內衣物，「很多人都在穿一次性的內衣物，因為他們不知道自己有沒有地方和時間去洗。」
香港政府表示，將向受傷外傭提供5萬或10萬港元，至於受大火影響的外傭亦會獲2萬元補助，及一張面值2000元的八達通卡。
大火過後，有不少慈善機構向受災戶提供援助金。但珍妮特解釋，據其了解，不少援助金均以住戶為單位申請，至於外傭是否受惠，很大程度取決於僱主會否主動分享。
逝者獲80萬補助金
大火造成10名外傭離世。菲律賓駐港總領事館表示，該國罹難的外傭遺下一名10歲兒子。
「10個（死亡）個案是什麼意思？」工業傷亡權益會幹事謝欣然說，工權會每年接收12到16個死亡個案，「但是現在是短短一星期內接10個」。
工業傷亡權益會主力協助大火失蹤及罹難外傭家屬。大火發生後，謝欣然在網上逐一整理失蹤或過世資料，連日陪同家屬進出醫院和殮房，確認死者身份。
面對死亡個案，謝欣然說最迫切的是回應遺屬的訴求——「親人盡快可以回去母國入土為安」。
在穆斯林文化中，死者需要盡快舉行儀式落葬，而在香港舉行簡單清真儀式，連同防腐、密封、入棺到送回印尼等手續，至少四萬港元。目前，印菲兩國領事館已表示將會協助罹難者遺體送回母國，但時間因文件手續仍在處理，有待確定。
同一時間，工權會也與印尼當地組織合作，對遺屬進行家訪：初步接觸「安撫他們的情緒」，再核對其身份提供應急援助。
罹難的印尼外傭埃拉瓦蒂來港9年，本來打算明年合約結束就回家買房創業。如今這一切無法實現。丈夫瓦基迪說，家人已經接受現實，「事情就是這樣，這就是命運。」現時家人最希望的只是埃拉瓦蒂能盡快回國。
香港政府表示，罹難外傭家屬可獲得約80萬元補助，包括50萬元法定工傷賠償，以及25萬元慰問金。
謝欣然指出，現時香港外傭月薪為5千港元，政府發放的80萬補助金等同其工作13年薪金。她擔憂，如果政府一次性發放援助金，龐大的金額可能會為遺屬帶來風險。
災後第二日，謝欣然在大埔社區會堂遇到印尼外傭雅尤克（Yayuk）。當時雅尤克還聯繫不上在宏福苑工作的姐姐，十分焦急。當尋人消息在網上廣傳後，有人找上雅尤克，自稱能為其進行DNA比對——但目前只有警方方能採集家屬DNA樣本。
「很多好心人想捐錢、政府也好心說會給多少錢，（錢）是需要的， 但是其實一有錢就會亂了，」謝欣然建議政府成立信用基金，或與當地有國際認可的非政府組織合作。
雅尤克姐姐的遺體最後與其僱主一同在單位內尋回，正等待DNA化驗結果核實。
生者被壓抑的創傷
記者接觸到安妮時，已經是大火後的第二個周末。但在接受採訪前，安妮深深吸了一口氣，低聲對自己說了一句：「Oh my god. （我的天）」——對她來說，要回憶這場噩夢並不容易。
倖存的外傭其實無時間消化創傷。每次到達僱主家，安妮都盡量忍住不哭、只專注工作，但到每晚坐巴士回家，她還是止不住流淚。她想找人傾訴，又怕回憶閃回，只好沿着海傍一直走，「我想自己一個，呼吸點新鮮空氣」。
大火過後的周三，是印尼外傭艾瑪（Emma）的假日。她一早從銅鑼灣來到大埔廣福獻花處，看到燒得焦黑的大廈就忍不住哭，哭到眼睛都浮腫起來。
她是遇難外傭埃拉瓦蒂的朋友，二人認識六年，每周末都會一起燒烤和做禮拜。後來換了僱主和地區，兩人沒再見面，直到看到Facebook消息，艾瑪才知道朋友離世。在接受訪問時，艾瑪不時用濕巾拭淚，她吃力地用廣東話說，「不開心、一直哭呀，睡不着，我很擔心。」
「白恩逢之家」行政總監埃德溫娜·安東尼奧（Edwina Antonio）說，受災外傭還要繼續養家、仍需工作，「他們不能離開、不能哀悼」，「但如果他們能聚在一起，互相扶持，也是一件好事。」
12月7日，紅十字會與「白恩逢之家」及外勞事工中心合作，為倖存外傭辦了一場身體檢查和心理諮詢會。埃德溫娜說，跟本地災民有家庭成員支持不同，外傭只有假日才能聚在一起。
埃德溫娜想為她們創造連結的可能。「他們以前互不相識，但現在知道彼此經歷同樣的苦難，可以視大家為朋友。」
大火發生後，網上流傳不少外傭經歷，當中有人手抱嬰兒跑下23層，也有人用肉身護着小朋友。港人開始發起募捐，支援受影響的外傭。謝欣然很高興外傭終於被看見，但同時為她們感到心痛。
「他們真的把別人的需要，放在自己的需要之前很多步。」謝欣然感慨地說。
她記得，外傭雅尤克在知道姐姐離世後，狀態很差，已經想馬上辭職。但根據《僱傭合約》，外傭需在合約終止後兩星期內離港；謝欣然擔心雅尤克離港前，姐姐的遺體移送手續仍未辦好。她建議雅尤克先請數天喪假調整心情。雅尤克知道後驚訝反問：「我可以請假？」
根據勞工法例，外傭與本地僱員享有同等的保障，包括請喪假的權利。但謝欣然說，未必所有外傭都清楚自己的權利。
亞洲移居人士聯盟（AMCB）發言人希拉則指出，就算外傭明白自己有權申請假期，但她們同樣兩難——既害怕失去工作，同時也會擔心自己走了，「誰照顧孩子、誰照顧婆婆公公？」
12月10日，警方表示經DNA檢驗，在一具遺體中同發現婆婆與外傭的DNA。目前警方未有公佈外傭國籍。
希拉說，不少外傭視僱主為家人。「當我們談到那些不幸罹難的外傭時，他們其實是有選擇的，他們可以自救。但他們選擇留在孩子、爺爺奶奶身邊，努力把他們從火海中救出來。」
「影響遠遠未結束」
11月底，安妮看手機新聞，知道警方沒有在自己住的大廈發現遺骸，她才認真鬆了一口氣——隔壁的公公應該成功逃出了。「我現在終於可以笑一下了，」安妮微笑着說。
大火過後，家人十分擔心，一直想她快點回國。但安妮依然想留在香港，「我很喜歡香港，真的，這是我的第二個家。」安妮在2008年來到香港工作，換了三個顧主，她說大家都對她像家人一樣。
現在她每天都在等一張層架床，只要運到過渡性房屋，就能回到婆婆身邊一起住。
物資站仍有義工幫忙整理。希拉說，只要外傭有需要，物資站不會停運，但她擔心更大的危機即將出現。
「我們估計不少外傭可能會失業，因為我們不知道僱主是否還能履行合同。」她說，外傭現在面對兩難局面：僱主在面臨財務危機，他們很難開口詢問薪水的問題；但同一時間，遠在家鄉的家人還在依賴着她們。
政府的經濟援助在此時顯得非常重要。「即使這個月拿不到工資，她們還可以維持生計，可以匯款給家人。」但這筆錢能維持多久，希拉說，這仍然是未知之數。
「白恩逢之家」項目經理珍妮特還提到外傭的工作狀況——不少外傭跟隨僱主搬到親戚家居住，空間變小，但照顧的人數變多，工作量倍增。兩者間的磨擦或會慢慢浮現。
大火已經過去兩週。希拉很理解，港人對外傭的關注度會隨時間下降，「這是現實。」但她仍然強調，對外傭來說，大火的影響遠遠未結束。
「實際上，更大的問題還在後面。」
印尼當地的採訪由BBC印尼語記者萊斯蒂亞（Lesthia Kertopati）完成。
