她逛好市多見架上 「大人的飲料」超驚喜 網一片好評

有民眾在逛賣場時發現架上一款「花生醬甜酒」。





不少家庭喜歡到美式賣場好市多（Costco）採買，不過近期有民眾在逛賣場時發現架上一款「花生醬甜酒」，讓她相當驚喜，迅速PO上網向同好們推薦這款甜酒，引起網友熱議。

近期有民眾在逛賣場時發現架上一款「花生醬甜酒」。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享最新好康，表示自己到好市多補貨時意外發現「花生狂人花生醬甜酒」推出大瓶版，讓她驚喜直呼：「之前在小七買過的小瓶版就很好喝，沒想到居然有大瓶版！」

該網友自稱是「花生控＋甜酒派」，她在貼文中提到，先前喝小瓶裝時就覺得「順口、花生味濃郁又不膩」，這次為了拜拜更一次「直接搬一箱」，還開玩笑說想討個好彩頭：「想說『花生＝發生好事』，順便許願一下，希望尾牙能把大獎帶回家。」

原PO也向同好們推薦這款甜酒。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

原PO也向同好們推薦這款甜酒，「給同樣愛花生或喜歡甜酒的朋友參考一下，喜不喜歡看個人，但我這螞蟻人覺得好喝！」

貼文曝光後，引起許多喜愛甜酒或花生風味飲品的網友討論。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文曝光後，引起許多喜愛甜酒或花生風味飲品的網友討論，不少人紛紛留言表示，「就是酒盲沒文化，以為你買的是花生醬。這種酒第一次聽到，等床下的喝完再來考慮買不買」、「花生味是很花生醬的味道嗎？」、「之前聖誕節去美國親戚家玩，他們都會開這瓶來喝！前幾天也在好市多買到，喝下去一秒夢回美國」、「下班來好市多看看」、「感覺淋在冰淇淋會爆炸好吃」。

