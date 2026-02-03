她連十年痠痛、胃暴痛！醫揪出「1病因」就解決：現代人的悲哀

記者施春美／台北報導

一名45歲女子連續十年，一過冬至就會嚴重焦慮與肩頸痠痛。（示意圖／資料照）

春節對許多人是一年中壓力最大的時刻。醫師蔡芳茹表示，一名45歲女子連續十年，一過冬至就會嚴重焦慮與肩頸痠痛，每當除夕圍爐時，還會胃絞痛無法進食。後來，透過專業門診，醫師不只開藥，還引導女子與丈夫持續溝通，最終達成「年菜改外送」等共識，才讓女子終結長達10年的過年噩夢。

恩主公醫院精神科主任蔡芳茹觀察發現，每逢春節前後，門診中因頭痛、胃部不適、胸悶、失眠而就診的患者明顯增加。這群患者往往先在腸胃科或神經內科做了各項檢查，卻查不出器質性病變，亦即找不出能解釋症狀的生理結構異常。「這就是典型的『身心交互反應』，當人告訴自己『我要忍耐』時，身體已經先一步發出警報。」

女性常承受長期內在要求 引發身心交互反應

蔡芳茹分享了一位45歲女子的故事。該女子身為家中長媳，連續10年只要一過冬至，就會開始嚴重焦慮與肩頸痠痛。每當除夕夜全家圍爐，她會因胃絞痛無法進食，甚至引發夫妻間激烈的爭吵。

蔡芳茹表示，許多女性承受著「必須讓所有人滿意」的長期內在要求。她分析，壓力來源並非單一事件，而是多重角色期待的加總，例如祭拜的繁文縟節、準備數十人的年菜、應對親戚之間的比較。

透過專業門診介入，蔡芳茹不只開立處方藥物，更擔任「支持性引導者」，引導該女子與丈夫持續溝通，最終達成「年菜改外送、提前一天返家休息」的共識，才讓女子終結了長達10年的過年噩夢。

壓力會變疼痛 是因大腦「過載運作」!

蔡芳茹表示，壓力會變疼痛的原因，是因大腦「過載運作」所導致。民眾常覺得不舒服是心理作用，但大腦的改變是真實存在的。從神經醫學角度而言，年節的急性壓力會啟動體內的「壓力軸」（HPA axis），分泌大量的皮質醇。

她表示，短期壓力能提升應變能力，但若壓力持續，大腦結構將面臨以下衝擊：

1. 海馬迴受抑：神經新生受阻，導致記憶力下降、情緒低落。

2. 前額葉皮質功能下降：這是腦部的指揮中心，一旦失靈，人的情緒調控能力與決策彈性就會變差，容易變得暴躁。

3. 杏仁核過度活化：就像警報器壞掉一直響，讓人處於莫名的焦慮與過度警覺中。

4. 神經傳導物質失衡：血清素下降會提高憂鬱風險，而正腎上腺素過高則是造成失眠與肌肉緊張的主因。

醫師蔡芳茹表示，一名女子曾經連續十年，每到除夕夜全家圍爐，就會胃絞痛無法進食，透過專業門診介入後獲得了改善。(圖／恩主公醫院提供)

