她連抽「1萬＋5萬」惹議 桃經發局澄清：真的運氣好

同1人中兩大獎，桃市經發局強調無弊端。（圖：桃園市政府經濟發展局臉書）

為刺激消費，桃園市經發局主辦的「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，透過電腦系統隨機抽出「周周抽5萬」1名及「天天抽1萬」7名，得獎名單並公告於官方網站。不過有眼尖網友發現12月19日的「天天抽1萬」得主之一和12月21日的「周周抽5萬」得主，為同一名潘姓女士，懷疑有弊。經發局解釋，這名得主中獎的兩張得獎發票，並非同一張，完全符合活動規範，純粹就是「運氣很好」。

經發局表示，桃園市「百倍奉還」抽獎活動設計初衷即在鼓勵民眾持續消費，故規定每張發票限中獎一次，且每人在天天抽、周周抽、月月抽及壓軸抽等不同類別中，各擁有一次中獎機會，避免民眾因單次中獎後便停止登錄發票。

經發局強調，抽獎過程秉持公平、公正、公開原則，所有流程皆在律師見證及全程錄影下進行，這位幸運兒使用的是雲端載具，程序透明無虞，純屬個人運氣極佳，並無違反規定或不公之情事，籲請社會大眾理性看待抽獎結果。

經發局統計，截止目前發票登錄總金額約17.3億，12月17日至12月23日當周登錄總金額2.45億，當周序號153萬7262筆，這位得獎民眾累積抽獎序號多達2676筆，且12月17日至12月23日當周的序號占了756筆，消費金額越高、累積序號越多，中獎機率便會隨之提升。活動已進入最後衝刺階段，歡迎全台民眾踴躍到桃園消費並登錄發票。