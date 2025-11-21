她遊峇厘島竟送命！疑「食物中毒」惹禍 醫揭旅館做1事成致命關鍵

成都女孩遊峇厘島卻喪命，疑「食物中毒」惹禍，醫再揭致命關鍵：恐刺激呼吸道。示意圖／取自photoAC

近日有網友在騰訊新聞熱帖透露，自己於8月31日抵達印尼峇里島，入住青年旅社Clandestino Hostel Canggu，隔天凌晨，他突發嚴重嘔吐、腹瀉並全身冒冷汗，疑似食物中毒，差點喪命；同旅社一名來自成都的女孩因未能及時獲救，不幸身亡。

青年旅社大規模中毒事件 多人一度病危

根據陸媒報導，此次事件共造成20餘人集體中毒，其中至少10人一度病危，1人不幸身亡。李女士與死者同住一間旅社，事件發生後被緊急送醫。她表示，症狀出現隔天，開始持續咳嗽，前往當地醫院進行胸部X光檢查後顯示有肺炎跡象，幾日後再次回院檢測血液，醫院建議她回國後接受進一步肺部檢查。

回國後，她被診斷為重症肺炎並伴隨胸腔積水，醫生指出，若不及時吸氧，血氧會持續下降，情況一度十分危急，她在加護病房住了5天才脫離生命危險。

醫研判「殺蟲劑」可能是致命主因

李女士認為，如果僅是單純食物中毒，不會引發如此嚴重的肺炎症狀。她在峇里島的主治醫生指出，她的病情更符合「殺蟲劑中毒，並伴隨食物中毒」的表現。醫生解釋，吸入殺蟲劑本身不直接導致肺炎，但會刺激呼吸道，使其更容易受病毒或細菌感染；噁心、嘔吐、腹痛等症狀則可能同時出現在食物中毒與殺蟲劑暴露中，因此僅憑症狀難以區分。

旅社環境與床蝨問題

據悉，事發前幾天，該青年旅社因多人投訴床蝨問題曾進行殺蟲劑熏蒸。李女士回憶，事件發生時旅社仍在裝修，整體環境混亂，廁所異味刺鼻。網路評價顯示，床蝨問題在中毒事件前已引起住客擔憂，一名7月入住旅客曾表示，清潔人員討論床蝨問題時，前台並未如實告知。

旅社仍「持續營業」 盼情況盡快查清

青年旅社回應表示，事件發生後已全力配合調查，強調事件「對所有相關人員極其艱難且敏感」，並希望相關情況能盡快查清。然而，即便事件已造成多人中毒甚至死亡，旅社仍照常營業。一名10月入住旅客指出，旅社「像什麼事都沒發生一樣繼續營運」，多名受害者曾聯繫預訂平台要求下架該旅社，但未獲回應。

其他遊客受害情況

李女士也透露，近期已有來自澳洲、歐洲及亞洲的多名遊客聯繫她，表示入住該旅社後出現類似症狀。她直言：「有一名女孩在事件後1個月入住，同樣被送進醫院與死神搏鬥；另一名遊客回雅加達時甚至只能坐輪椅。」目前，峇里島警方正對事件進行調查，詳細情形仍待進一步釐清。



