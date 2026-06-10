她遭獸父5度性侵！含淚踢床架向姊求助 判決出爐

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高雄一名少女被爸爸性侵，向姊姊求救才讓案情曝光。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄市一名父親阿國（化名）明知親生女兒小芳（化名）未滿14歲，竟為滿足一己私慾，趁家人同睡一房或獨處之際，多次對小芳進行強制猥褻與性侵。直到小芳的姊姊察覺異狀並告知母親，這起駭人聽聞的案件才終於曝光。高雄地方法院近日審結此案，重判這名狠心父親有期徒刑10年。

趁家人同睡伸魔爪 無視女兒哭求反抗

判決書指出，阿國與小芳等人同住於高雄市苓雅區。自2025年7月起，阿國便開始在同房就寢時，趁其他家人不注意，偷偷將手伸進小芳衣服內。同年8月，阿國的行徑更加變本加厲，不僅無視小芳出言拒絕，甚至將她拉到地舖上強制性侵得逞。

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同月某日上午，阿國見家中無人，竟將小芳壓在床上強行猥褻。過程中無論小芳如何口頭拒絕、扭動身體反抗，甚至出腳踢踹、大聲呼救，阿國都置若罔聞，直到聽見大女兒上樓的腳步聲才肯罷手。

踢床架發求救暗號 姊姊驚覺揭發獸行

同年9月16日晚間，阿國再次故技重施，趁著大女兒戴耳機玩手機時，將小芳拉倒在地舖上猥褻。絕望的小芳急中生智，用腳踢擊床架發出聲響試圖暗示姊姊。大女兒聽見異狀後起身查看，驚覺有異，隨即用唇語詢問妹妹「爸爸摸妳？」小芳含淚點頭示意並開口拒絕父親，但阿國竟仍持續猥褻，直至自己滿足才停手。

事後，大女兒趕緊將此事告知生母，母親震驚之餘立即聯繫學校，並透過高雄市政府社會局家防中心報警處理，這才將阿國的惡行公諸於世。

法官痛斥罔顧倫常 5罪併罰重判10年

高雄地方法院審理時，阿國對上述5次犯行均坦承不諱。法官在判決中痛斥，阿國身為父親本應撫育、照顧女兒，卻罔顧倫常，嚴重影響未成年少女的身心健全成長與正確性觀念發展。

法官考量阿國犯後雖坦承犯行，但始終未與被害人達成和解，且其行為對女兒造成難以抹滅的心理陰影。最終，法院依《刑法》對未滿十四歲之女子強制性交罪（1罪）及對未滿十四歲之女子強制猥褻罪（4罪），分別量處3年至8年不等徒刑，合併應執行有期徒刑10年。全案仍可上訴。

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