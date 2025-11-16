她遭3男騙回家輪流侵犯！事後被扔1千打發 警逮惡狼

泰國著名觀光城市芭達雅再度傳出性暴力事件，一名21歲泰籍女子5日凌晨向警方求助，表示自己遭三名中國籍男子強行帶入臥室並接連侵犯。（示意圖／翻攝自pixabay）





泰國著名觀光城市芭達雅再度傳出性暴力事件，一名21歲泰籍女子5日凌晨向警方求助，表示自己遭三名中國籍男子強行帶入臥室並接連侵犯，事後對方還以1000泰銖企圖打發她離開。警方已將三名相關男子帶回警局，目前案件正依程序持續調查。

梅向警方陳述，三人不久後便合力將她拖往臥室，輪番對她進行性侵犯。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據《曼谷郵報》的報導，事發前一晚，受害人「梅」（May）與女性友人到酒吧小酌。友人提前離席後，她仍留在現場，過不久一名不認識的泰籍女子主動與她聊天，並介紹一位中國籍男子加入談話。

眾人隨後相約到KTV續攤。該名男子其後建議到他下榻的住處繼續唱歌。梅抵達後，才注意屋內另有兩名中國男子在場。梅向警方陳述，三人不久後便合力將她拖往臥室，輪番對她進行性侵犯。梅在脫困後情緒失控痛哭，對方竟遞出1000泰銖（折合新台幣約千元）希望她「不要追究」。她立刻離開並前往警局報案。

受害女子向三名嫌疑人各提出30萬泰銖（約新台幣28.6萬元）的賠償要求。（示意圖／翻攝自pixabay）

警方表示，接案後立即帶同翻譯人員前往涉案住處蒐證，並將三名男子帶回警局偵訊。調查中，其中兩人承認與梅發生性行為，但聲稱「是自願並涉及金錢」，否認性侵，目前雙方正進入協調階段。

警方強調，後續將依法律程序推進，並確保受害者安全與隱私不外洩。（示意圖／翻攝自pixabay）

警方說明，受害女子向三名嫌疑人各提出30萬泰銖（約新台幣28.6萬元）的賠償要求，尚未達成任何和解。警方強調，後續將依法律程序推進，並確保受害者安全與隱私不外洩。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

