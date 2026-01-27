她郵局存逾百萬沒利息？揭2大「吃錢地雷」內行教你利息翻倍存

許多人習慣將錢存進郵局，認為既穩當又便利，但近日有網友驚覺，若郵局存簿餘額超過100萬元，超出的部分竟「不計利息」，引發熱議直呼虧大了。事實上，郵局針對活儲與大額定存皆設有計息上限與門檻，若不懂「拆單」配置，利息收益最高可能縮水超過一半，內行存錢族揭露兩招撇步，讓利息瞬間翻倍。

網友驚覺「被雷到」！百萬活儲淪為白存

近日一名網友在社群平台發文表示，近期看到新聞才驚覺，郵局活儲超過100萬元的金額利息竟然是0元。原PO感嘆，因長期信任郵局安全，從未細讀相關規定，直到查帳才發現大筆資金躺在戶頭「根本沒在生錢」，直呼「瞬間被雷到」。

廣告 廣告

此文一出，隨即引發兩派網友熱議。有部分網友表示感同身受，認為「郵局只要放錢都超虧」、「可能會被通膨慢慢吃掉」。然而，更多內行網友指出，這項規定並非新制，郵局一直以來都有公告，甚至在存款金額接近100萬元時，還會定期寄發通知信提醒客戶。

網友分析，郵局設立100萬元的計息上限，主因是「郵儲資金過於充裕」，對郵局而言，管理過多資金反而會增加經營成本。此外，也有人表示，郵局最大的優勢在於「絕對不會倒閉」，若不打算進行風險投資，建議可轉往「定期存款」以獲取較高利率。

看更多：她多1招退休金1000萬！勞動部：越早行動複利效果越大 自己可試算

根據中華郵政官方規定，存簿儲金（含實體及數位帳戶）最高計息限額為新台幣100萬元，且採「歸戶合併計算」；意即即便民眾開立多個戶頭，總額超過百萬的部分仍不予計息。以目前存簿儲金年息0.830%計算，若存入200萬元，僅前100萬有約8,300元年息，另一半則是零收益。

看更多：2026財神爺生日怎麼拜？全台17間財神廟推薦 求財運最強必去這1間

避開「500萬」定存陷阱：利率從1.7%跳水至0.8%

除了活儲的百萬門檻，郵局的定期儲金還隱藏另一道大額存款陷阱。根據最新利率表顯示，定存分為一般存款與大額存款，分水嶺是500萬元。

以目前1年期定期儲金的利率為例：

單筆未滿500萬元：固定利率達 1.725%。





單筆500萬元（含）以上：利率驟降至 0.835%。

兩者利差高達兩倍以上，若民眾將500萬一次定存，每年領到的利息將比拆開存放少掉近4.5萬元。

看更多：郵局線上轉存限縮！300萬大戶懶跑臨櫃 慘陷不計息年虧2.6萬



內行省錢術：兩招配置讓收益翻倍

針對存款大戶，民眾可以用以下兩大策略優化資金效益：

「活轉定」分散配置：

當活期戶頭接近100萬元上限時，應立即將超額資金轉入定存。即便是一年期定存，1.725%的利率也遠優於活存的0.830%，不僅能突破百萬不計息的限制，利率還能直接翻倍。



大額資金「拆單」存放：

手邊若有超過500萬元的閒置資金，千萬不要一次性存入。建議採取「拆單」策略，將資金分成數筆「499萬元」以下的定存單，確保每一分錢都能適用1.7%級距的高利率，避免落入低利的「大額存款」地雷區。

看更多：人人可領！節能補助最後倒數 換家電最高現賺5,000元

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／郵局

更多健康2.0報導

2026春節敬老禮金最高領多少？全台春節禮金「金額、領取時間」一次看

杏仁核壞掉了？霍諾德91分鐘攻頂101 醫揭「無懼大腦」真相：凡人也能練

快去摸延長線！若有「這手感」快拔插頭 消防員：正在跟死神拔河



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章