她酸李多慧翻車、小S笑兒童台姐姐卻沒事？網揪2關鍵差很大

娛樂中心／周希雯報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展快3年，憑藉滿滿親和力及精湛舞姿，超神地位在台灣至今仍無人超越；不過日前被脫口秀演員林妍霏當成段子時，遭諷刺私下是雙面人，和粉絲互動後轉頭會抽菸、飆髒話，令粉絲感到憤憤不平、怒砲轟林妍霏。不過有網友好奇，女星小S（徐熙娣）過去也用過類似玩笑揶揄兒童台姐姐「表裡不一」，為何卻沒被炎上？貼文引起熱烈討論，眾人都一面倒指向2大差異處，直言「性質也差太多！」

有網友挖出《康熙來了》舊片段，當時在訪問兒童台蝴蝶姐姐（愷樂）、草莓姐姐（簡皎竹），小S開玩笑稱很期待進去兒童台化妝間，「一走進去就會聽到大家用很低沉的聲音說，『欸你昨天怎麼樣，夜店有沒有喝掛』、『你抽什麼牌子的香菸？來一根啦』」，笑稱只要聽到導播說開始錄影，她們就會瞬間切換身分、高八度喊「好〜」一番話令現場哄堂大笑，蝴蝶姐姐雖然反駁「才不會，妳亂說」，同樣也是笑不停，氣氛相當愉快。事後字幕也特別註記「愛開玩笑」、「一直被抹黑」，強調是節目效果。





對此，有網友揪出小S與2大差異，也就是當事人在現場、而且開玩笑的重點是「形象反差」並非「性格雙面人」，「小S講的時候，兒童台姐姐們都是在場接哏&是台灣人，笑點是他們在台前因為要跟小孩互動而有的可愛語氣，以及下了台卸下偽裝覺得很累背後的反差。那個人嘲笑的是韓國啦啦隊嗲聲嗲氣討好男性跟粉絲，但其實背地裡是不屑這些人的，兩者的笑點感覺滿不一樣的」、「小S那一段話有前後邏輯，他是說你們哥哥姊姊是不是私底下壓力很大（沒有記錯的話），所以會不會下了舞台在後台都在抽菸酗酒。而這段脫口秀，她可能是要說啦啦隊私底下形象不一樣，但他可以說『該不會你以為啦啦隊女神放屁是香的吧？』、『搞不好人家上車一樣會摳腳』」。

回顧林妍霏脫口秀內容，前陣子看到她看到李多慧下班影片，用中文奶音提醒粉絲快回家；她質疑「有人類會這樣說話嗎？」隨即暗示私下形象和檯面差很大，稱李多慧回家關上門後，就會叼菸喝酒，更飆髒話抱怨「啊煩死了，給我燒酒！」該片段一出引發撻伐，無辜被嘲諷的李多慧雖未直接回應，但她事後曬美照時搭配歌曲〈Love to Hate Me〉，並附上3個問號及聳肩的表情符號，似乎是隔空反擊。

