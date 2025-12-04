她酸黃國昌居住正義雙標：身體很誠實、新北配不上老師的尊爵不凡

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌長期高喊「居住正義」，如今遭爆一年多前搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段一處近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區，外界質疑其雙標與形象落差。黃國昌今（4）日受訪回應，「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」資深媒體人詹凌瑀嘲諷，難怪最近汐止比較少看到國昌老師，原來身體很誠實，早就悄悄搬進台北市仁愛路的蛋黃區，住進近億元的豪宅了。

詹凌瑀嘲諷，難怪最近汐止比較少看到國昌老師，原來身體很誠實，早就悄悄搬進台北市仁愛路的蛋黃區，住進近億元的豪宅了。（圖／記者楊士誼攝影）

這不是雙標，什麼才是雙標？詹凌瑀指出，平常在立法院咆哮得多大聲？罵房價高、罵財團、罵政府讓年輕人買不起房，收割了多少年輕人的憤怒票。結果呢？你自己住的是70坪大豪宅，光是一個月的管理費就要一萬三。

一萬三這筆錢對很多你口中買不起房的年輕人來說，就是整整一個月的房租，結果這只是國昌老師家的管理費？會不會太諷刺？小草小蔥看到都要哭了！

詹凌瑀說，更可笑的是，整天喊著要選新北市長、要深耕新北，結果人卻直接搬離新北，跑到台北市大安區去享受。這是哪門子的深耕？難道新北市的環境配不上尊爵不凡的國昌老師嗎？

選票在新北，生活在台北，分得真清楚。詹凌瑀提到，黃國昌之前哭窮說名下土地都是種菜畸零地，現在住這種億元等級的房子，不管買的還是租的，都證明你跟小草小蔥們根本是不同世界的人。別再演了，一邊享受建商岳家的資源、住著頂級豪宅，一邊演居住正義的守護神。下次你在台上聲嘶力竭的時候，記得演好一點，別讓我們聞到你身上那股億元豪宅的錢味。

