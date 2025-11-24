她開車突遭白頭海鵰丟貓屍 擋風玻璃全毀、內臟濺全身

美國北卡羅來納州一名女子開車途中，竟遭一隻白頭海鵰丟野貓屍體。（示意圖／翻攝自Pexels）





美國北卡羅來納州28歲女子梅莉莎·施拉布（Melissa Schlarb）近日如往常行駛在74號公路時，竟遭一隻白頭海鵰（Bald eagle）「投下」的野貓屍體砸中，不僅擋風玻璃全毀，野貓內臟還濺滿她全身。不過事後，她慶幸地說：「幸好貓掉在副駕駛座，而不是駕駛座。」

根據外媒《WLOS》報導，施拉布當日上午約8點從羅賓斯維爾（Robbinsville）開車前往切羅基（Cherokee）的銀行上班，行駛在74號公路左側車道時，抬頭看到一隻白頭海鵰飛來。她回憶：「每天早上都走這條路，但這次真的看到白頭海鵰從遠處飛來，我不習慣看到牠們在這裡，當時心想：『哇，好神奇啊！』」

正當施拉布感到新奇時，白頭海鵰卻抓著一樣東西迅速靠近她的車。她說：「當我意識到牠抓的是一隻貓時，牠幾乎抓不住，就直接把貓掉在我的擋風玻璃上，一切發生得非常快。」

一名同路駕駛見狀幫她指引靠邊停車，而貓掉入車內，擋風玻璃也當場毀壞。施拉布描述當時情況：「我看到貓在副駕駛座上，內臟外翻，我全身都是內臟，玻璃碎滿一地，聲音像炸彈爆炸。我當然猛踩剎車。」

回想整個意外，施拉布感到慶幸，表示：「感謝上帝，沒有發生更糟的情況。如果貓稍微偏向我一點，可能砸到我的臉，那就完全不一樣了，我甚至可能喪命。雖然事情發生了，但我很感激它發生的方式。」

有趣的是，根據外媒《New York Post》報導，施拉布當時報警時說：「你可能不相信，但我剛剛看到一隻白頭海鵰把一隻貓扔進了我的擋風玻璃裡，擋風玻璃完全碎了。」警方卻冷靜回應：「好吧，我相信你，真的。」說完還忍不住笑了起來。

