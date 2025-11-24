她開車遇天降貓屍！白頭鷹鬆爪一擊 砸爛車窗還灑滿血肉

事發現場位於大煙山國家公園旁高速公路，貓隻從空中墜落砸破車窗，駕駛當場嚇傻。（圖／翻攝自WPDE ABC15）

美國北卡羅來納州一名女子在通勤途中，突遭一具貓屍高速墜落砸破擋風玻璃，這名現年28歲的梅莉莎．施拉布（Melissa Schlarb）當天一早正駕車前往銀行上班，原以為是平凡的一天，未料發生這麼特殊的狀況，嚇得當場報警求助。事後得知，原來是白頭鷹獵捕到這隻貓自空中飛越，不知甚麼原因竟突然鬆脫，直直砸向她的車輛。

白頭鷹具備攜帶貓隻等等體型動物的能力。（示意圖／達志／美聯社，下同）

根據CNN旗下地方台WLOS與《美聯社》等美媒報導，這起意外事件發生於大煙山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）旁的高速公路上，施拉布指出，當時先是見到一隻白頭鷹自空中飛越，景象令人讚嘆：「當時我還想，哇這畫面太美了。然後我注意到牠抓著一隻貓，幾乎沒抓牢，就這樣掉在我擋風玻璃上，聲音像炸彈爆炸一樣大。」

她指出貓隻落下時已經死亡，不確定白頭鷹是故意鬆爪，還是因為抓不牢意外脫落，但撞擊力道驚人，導致整片擋風玻璃碎裂，貓屍掉進副駕駛座，碎玻璃與動物內臟四散，令她當場驚慌失措。

後方一名目擊駕駛見狀立即停車協助，並指引她將車輛駛離高速公路。施拉布則在驚嚇與血跡中撥打911求助。她在通話中說：「你可能不會相信，但我剛剛被白頭鷹丟了一隻貓，直接砸穿我的擋風玻璃。」

專家指出，白頭鷹可能為拾獲路殺貓屍，過程中因抓握不穩或遭干擾意外鬆爪。

接線員保持冷靜，語帶驚訝回應：「我相信你，天啊，我聽過更誇張的。」北卡羅來納州野生資源委員會西區野生多樣性計畫主管肯卓克．威克斯（Kendrick Weeks）表示，這隻貓可能原本是白頭鷹從路上撿來的屍體，並非獵殺而得。「白頭鷹具備攜帶類似大小獵物的能力，若是已死亡的動物，會更容易掌握。」他補充，鷹類有時會因抓不穩、獵物掙扎、途中遭其他鳥類騷擾或攜帶負重過多而鬆爪。

白頭鷹為北卡州原生保育物種，體重約在3至6公斤，雙翼展開可達6至7英尺（約1.8至2.1公尺）。當地族群數量逐年恢復，目前約有200對繁殖配對。





