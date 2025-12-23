她關節痛找不出病因，竟是缺維生素C！長期不適卻沒病 可能缺營養素

長期身體不舒服卻沒病，小心可能是缺乏營養素！一名女大生長期關節痛，輾轉到各科就診都找不到病因，後來才發現竟是缺乏維生素C；也有工程師肩頸痠痛，嚴重影響上班，結果是缺D。經過補充缺乏的營養素後，2人順利恢復健康。

女大生關節痛 原來是缺維生素C

奇美醫院麻醉部部長陳貞吟醫師指出，這名大一女學生全身痛很久，一開始是關節痛，先看了骨科、復健科，查不出原因後被轉介到風濕免疫科，經過一系列檢查也沒有異常，後來被懷疑是焦慮症轉到精神科，結果也不是焦慮引起的疼痛。女大生被疼痛折磨的苦不堪言，後來爬文發現有微量營養素檢測，便到奇美醫院就診，結果抽血檢查發現嚴重缺乏維生素C。

廣告 廣告

陳貞吟指出，文獻報導，體內維生素C很低時，會出現類似關節炎的症狀，這名女大生嚴重偏食，尤其因怕胖不吃水果，經過補充維生素C之後，2周關節痛就改善，1個月後症狀完全消失。

看更多：這飲品超多人愛喝卻喝錯！6訣竅補維生素C、植化素、纖維

工程師肩頸僵硬痛到必須臥床 竟是缺D

另一例工程師則是因長期高壓工作、少曬太陽而缺D，出現肩頸僵硬。陳貞吟表示，這名工程師年僅30多歲，肩頸竟痛到爬不上檢查台，他自述嚴重時上班到一半就得躺下，還因此遭老闆白眼。結果檢查發現嚴重缺乏維生素D，如果靠一般劑量，得吃上半年才補到正常，後來工程師自費購買高劑量維生素D，2周內就感覺自己「活過來」。

癌症化療病人口腔破 微營養素補充縮短復原期

陳貞吟表示，除了健康人之外，癌症病人在化療、放療後常會出現口腔潰瘍、破皮等問題，不僅影響營養吸收和體重，甚至可能導致療程中斷。為了協助病人克服這些併發症，除了基本的口腔護理外，透過營養醫學的微營養素補充也是一個有效的方法，有機會縮短恢復時間、維持體力，順利完成治療。

化療後口腔黏膜炎嚴重程度因人而異

根據流行病學數據統計，20%至40%的癌症病人在接受化療後會發展為口腔黏膜炎，特別是接受高劑量化療的病人風險更高。世界衛生組織依照口腔黏膜炎的症狀嚴重度分為五個等級，從沒有症狀到完全無法進食。情況較嚴重的病人會因為吃不下、痛到無法吞嚥和進食，只要營養攝取中斷，體力會快速下降，很容易中斷療程、拖長恢復時間，甚至影響治療成效。

看更多：80歲影帝罹癌後決定「半退休」！專家提醒吃3營養素顧黏膜防癌

大腸癌患補C和鋅 縮短嘴破時間

56歲A先生罹患第三期大腸癌，手術後每三周接受一次化療。第一次化療後出現嚴重的口腔黏膜炎，三天無法進食，一周內僅攝取流質食物，第十天才逐漸進食固體食物。第二次化療症狀更嚴重，除了口腔黏膜炎和食慾不振，恢復期長達2至3周，體重甚至掉了5至6公斤。

後來他進行營養評估與微量營養素檢測，發現嚴重缺乏維生素C和鋅，於是安排靜脈點滴方式補充高劑量的維生素C和鋅，並搭配口服微營養素。第三次化療後，雖然再次出現口腔黏膜炎，但嚴重程度已減輕許多，短暫的2至3天攝取流質食物就能恢復正常飲食，體重僅減少約1公斤。最終，A先生順利完成化學治療療程，總體重減少約10公斤，無其他併發症。

看更多：大腸癌轉移還有救！癌醫揭抗癌新方向「癌細胞身分證」贏回人生

化療引發口腔黏膜炎的五個階段

陳貞吟進一步說明，化療引起的口腔黏膜炎看似是嘴破、吃不下的小問題，但其實是歷經五個階段的「連鎖反應」：從放療或化療造成的組織損傷與活性氧產生（啟動期）、活性氧產生的發炎連鎖效應（信號傳播期）、發炎反應加劇（增強期）、出現潰瘍並伴隨著劇烈疼痛和進食困難（潰瘍期），到最後逐漸癒合修復（癒合期）。由於癒合過程需要時間，若營養補給不足，會讓潰瘍惡化、癒合變慢，甚至反覆發作。

維生素C和鋅是傷口癒合的關鍵營養素

目前已有許多研究指出，多種營養素（如：維生素C、D、鋅、鐵、胺基酸等）與傷口癒合相關。其中，維生素C不僅是合成膠原蛋白的關鍵成分，有助於組織修復和傷口癒合，也具有強效的抗氧化特性，能中和體內的自由基，減少氧化壓力，降低炎症反應。因此，化療時就能減輕口腔黏膜的損傷，促進受損組織的修復；鋅則是一種重要的微量元素，有助於增強身體抵抗力，減少發炎與感染風險，改善口腔健康。

看更多：蘋果輸了！它維生素C高10倍 能消脂、減肥、防胃癌

營養醫學門診需自費

陳貞吟表示，奇美醫院的微量營養素檢測品項全國最多，可檢測20多種，每種800元，患者必須先填寫評估問券，醫師會依照問券內容，決定要檢測多少項目，並依照項目收費。7～10天後回診看報告，就能開始補充缺乏的營養素。如果是化療患者或是營養素缺乏很嚴重者，就必須用點滴注射。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 諮詢專家／陳貞吟醫師

更多健康2.0報導

75歲李亞萍驚爆失智就醫！自揭治療狀況 醫：這種失智還有救

豬肉好吃有解！畜試所破解關鍵「美味基因」養出漂亮油花豬

吃藥降血脂真的有效！癌友動脈血管變光滑 高血脂沒症狀莫輕忽



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章