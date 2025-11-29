她離奇失蹤44天！竟是遭前男友砍殺、丟屍廢水槽 「心如止水殺人魔」冷靜演戲3週超會裝
警察也被他騙到！南韓忠清北道近期發生一起令人毛骨悚然失蹤案，經過44天的搜尋後，以重大命案收場。警方近日於陰城郡一處廢水處理槽尋獲失聯女子A某遺體，嫌犯則是與死者有過戀愛關係的50多歲金姓男子。案情牽涉感情糾紛、偽造訊息與多次掩飾行蹤，震驚當地社會。
A女離奇失蹤44天 最後身影停留在監視器前
50多歲A女於10月14日下班後開著休旅車離開清州市公司後，便未再返家。家屬遲遲聯繫不到人，於兩天後報案。警方確認她的最後身影出現在監視器畫面，之後便音訊全無。
「南韓失蹤案件」為何頻上熱搜？A女與金男背景曝光
A女曾向家人透露，與前男友金男分手後仍因感情及異性等問題雙方多次爭執。家屬因此懷疑失蹤與金男有關。
然而，金男自案發隔天起便開始營造「毫不知情」的形象。他在面對A女的子女親自上門詢問媽媽下落時，仍淡定表示：「我們已經很久沒見面了」，甚至打開當天自己在公司的監視器畫面來企圖排除嫌疑。
當A女母親來電追問，金男也以「好久沒聯絡」搪塞，並隨即掛斷電話。
犯案後假裝「她還活著」？金男用死者手機發辭職訊息
警方追查發現，金男不僅試圖隱藏動線，還使用A女手機向她的主管發送辭職簡訊，試圖製造A女仍平安無事的假象。
此外，金男還將A女沾有血跡的休旅車先後移至清州、鎮川兩處交易廠商的空地，並向業者謊稱「孩子惹事，需要暫放車子」。
「南韓殺人案」如何曝光？警方追查關鍵在這裡
警方指出，金男的證詞缺乏清楚的不在場證明，且監視器資料顯示他曾駕駛A女的車前往忠州湖等地。疑點累積後，金男於前天（27日）在多次偵訊後情緒崩潰，承認殺害A女。
他如何殺害死者後棄屍？
金男供稱，兩人在休旅車內因懷疑「另結新歡」爆發激烈爭吵，他在情緒失控下多次揮刀，事後將遺體放入麻袋並丟進陰城郡一處廢水處理槽。
警方尋獲遺體與休旅車 犯嫌「心如止水」震驚調查人員
警方於金男承認犯案當晚8點在廢水槽發現A女遺體，並已移至殯儀館由檢方進行檢驗。A女的休旅車則在忠州湖附近成功打撈。
更讓辦案刑警寒心的是，金男在案發3週後仍以證人身分接受調查，全程保持冷靜，甚至表示「不記得當天行程」，情緒反應冷漠，被形容「心如止水」。
忠清北道警方已將罪名從「傷害致死」改為「殺人」，並向法院申請拘捕令。後續將釐清是否有共犯及完整的犯案動機。
