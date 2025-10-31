她離婚五年幫前夫繳保費卻白繳？專家提醒注意「3點」

一名李小姐在離婚後，仍然持續為前夫繳納家庭平安險的保費，直到前夫因車禍意外過世，她才驚覺這些保費已經白繳五年。根據資產傳承顧問廖嘉紅（R姐）的解釋，家庭平安保險附約的保障對象是法定配偶，離婚後這份保障即告失效。保險公司在接到她的理賠申請時，詢問她離婚的時間，得知已過五年後，告知她保險已無法理賠，令她感到無比失落。

一名李小姐在離婚後，仍然持續為前夫繳納家庭平安險的保費，直到前夫因車禍意外過世，她才驚覺這些保費已經白繳五年 。（示意圖／PIXABAY）

R姐在臉書「R姐 廖嘉紅-繼承與贈與」表示，許多人在離婚後，並未及時檢視保單，可能導致受益人依然是前任，結果保險金將流入不再想守護的人的帳戶。R姐提醒，離婚、再婚或子女成年後，應該定期檢查保單，確保受益人及保險內容的更新，避免類似的悲劇發生。

李小姐最終選擇申請退還已繳的保費，保險公司確認離婚日期後，退還了她五年來多繳的保費，雖然不含利息，但至少減少了她的損失。最後R姐建議，第一：大家應定期檢視保單，確保保障對象的正確性，第二：隨時更新個人資訊，避免未來的理賠陷阱，第三：每年花5分鐘翻保單，保單不只是金錢契約，它承載著關係的延續與責任的分界。

