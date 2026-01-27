她離婚後變「帶貨女王」！首場直播「狂吸5300萬」

娛樂中心／李筱舲報導



許多女星在經歷離婚之後，非但沒有陷入低潮，反而將重心轉回自身，在演藝圈之外開創出更精彩的事業第二春。不論是經營社群副業、挑戰完全陌生的直播領域，甚至是投入基層勞動，這些女性以行動證明，離婚並非人生的終點，而是重新定義自我價值的起點。她們在擺脫婚姻束縛後，展現出更強大的經濟實力與生命韌性，生活也過得比以往更加充實與自由。





4女星告別婚姻「活出第二春」！轉戰直播躍升「帶貨女王」、菜市場拚出新人生

周幼婷離婚後，在照顧兒女之餘偶爾接戲與業配，生活充實。（圖／翻攝自周幼婷臉書）

失婚後事業更旺！盤點女星轉戰直播圈、重啟演藝路的精彩轉型

周幼婷離婚三年後雖轉向低調，但在全心照顧兒女之餘仍偶爾接戲與業配，生活充實。而最亮眼的莫過於Melody，她在小紅書首場直播便締造破億流量與5300萬台幣的業績，一躍成為「帶貨女王」。同樣在中國直播界努力的還有福原愛，除了穩健經營日用品銷售，更在2025年底宣布與「橫濱男」再婚且已懷有身孕，事業與感情生活都邁向新篇章。

Melody則是跨足直播界，一躍成為「帶貨女王」。（圖／翻攝自Melody臉書）

不只有直播奇蹟！放下星夢踏實生活，她靠雙手拚出新人生

然而，並非每位女星都選擇留在螢光幕前，曾擔任《國光幫幫忙》助理主持的林書葶（Una）在離婚淨身出戶後，選擇了一條截然不同的路。她白天擔任櫃台小姐，凌晨四點則到菜市場搶攤賣童裝，靠著雙手踏實打拚。這些例子顯示，無論是成為直播界的業績傳奇，還是在菜市場裡揮汗奮鬥，她們都不再依附婚姻，而是用自己的方式書寫出失婚後更精彩的生命故事。

福原愛（左）事業與感情生活都邁向新篇章。林書葶（右）則放下星夢，靠雙手拚出新人生。（圖／翻攝自福原愛臉書、林書葶臉書）

