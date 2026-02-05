她零下6度暴風雪救流浪狗遭起訴！ 善心女子吃上官司：訴訟費壓得喘不過氣

警方指控嘉納拒絕交出犬隻，案件爭議點在於善意救援與法律程序之間的衝突。（圖／翻攝自GoFundMe、臉書）

美國北卡羅來納州一名女子日前在寒冬暴風雪中好心收留一隻被棄養的流浪犬，未料卻遭警方指控，理由是她未依照動物管理部門指示交出犬隻。這起善意行為反遭控訴的事件，引發當地社會對動物救援與法規之間的爭議討論。

根據《每日郵報》報導，事件發生於1月31日，當時氣溫驟降至華氏21度（約攝氏−6度），女子達森嘉納（Dason Garner）透過門鈴攝影機發現一名女子在大雪中將一隻毛髮打結、明顯遭到忽視的拉布拉多犬棄置於民宅門前。嘉納身為獸醫技術員與寵物美容師，見狀立刻將小狗帶回家中照顧，並隨後聯繫當地動物管理部門。

廣告 廣告

動物管理單位表示應立即將狗送往收容所，但嘉納認為，以小狗當時的健康狀況與毛髮糾結程度，送往收容所恐怕無法獲得妥善照顧，因此決定繼續暫時照料牠。

不到24小時後，嘉納成功聯繫到狗的原主人艾希莉貝克（Ashley Baker），得知這隻狗其實在數月前便已走失。警方調查後認定，正是貝克將狗棄置於陌生人門前，因而依遺棄動物罪名將其起訴。然而出人意料的是，嘉納本人也遭到指控。

警方發言人指出，嘉納多次被要求交出犬隻卻未配合，甚至在警方聯繫其家人後仍拒絕交還，因而被依妨礙程序相關罪名提出起訴。對此嘉納表示：「我很困惑，也很難過。當時只是想救這隻狗，如果我沒出手，牠可能會在寒風中死去。」

嘉納也坦言，訴訟費用與律師費帶來沉重經濟壓力，特別是她目前獨力扶養一名兩歲幼子，且剛重返職場。她的家人已透過募資平台GoFundMe發起募款，希望籌得6,000美元（約新台幣18萬元）以支付法律相關費用。

儘管面對官司與金錢壓力，嘉納強調，如果再遇到同樣情況，她仍會選擇伸出援手。「我一直相信應該替無法發聲的動物發聲，幫助牠們重獲新生。」她在募資頁面上寫道：「沒想到一場單純的救援，竟讓我的生活完全翻轉。」目前嘉納預計於2月下旬出庭，社會各界也開始針對「好心救狗是否該被起訴」展開討論。

案件曝光後引起網友議論，「善心行為竟成罪名」成為社群平台熱議話題之一。（圖／翻攝自X，@animangafan342）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

看到大S雕像太有感！ 謝金燕深夜寫下真心話：我不想重來

領年終獎金才發現被扣稅 國稅局解惑！超過這金額要扣5%

最敢發年終獎金1／這家銀行奪冠逾8個月 金控董座保證說「會優於去年」