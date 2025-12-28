她露火辣腿根勾阿信熱舞！羞曝來取經 五月天傻眼：不要說

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台中報導

五月天「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會」回到起點台中，今（28）日迎來演唱會第二場，邀來師妹丁噹擔任演唱會嘉賓，她與阿信一起熱跳多首歌曲，丁噹脫口一句「取經」卻引起五月天的驚呼。

五月天台中演唱會Day2。（圖／相信音樂提供）

五月天唱完〈尬車〉後，嘉賓丁噹身穿紅色辣裙、同款色的西裝外套，高衩開到大腿，腳踩黑色長靴，性感指數破表，她與五月天合唱由歌曲〈青蘋果樂園〉、〈對你愛不完〉、〈射手〉、〈星期五晚上〉組成的舞曲，把現場氣氛炒熱到最高點，期間阿信還跟著丁噹一起蹦蹦跳跳，雖然因為身上有傷，所以幅度不大，但還是盡他所能唱跳，非常敬業。

五月天、丁噹合作結束後，丁噹開心表示：「好開心能跟大家一起在台中，還看到信哥認真跳舞，好浪漫喔！」阿信聽聞打趣：「我跳舞等於浪漫？要讓你看到『浪』這個字嗎？」丁噹表示之前去看五月天演唱會，都是來取經的，一語讓五月天暴動，趕緊指點：「不要說取經！」

阿信自虧通常是浪一點、慢一點，想要看五倍的浪漫，五月天其他人就要跟著一起跳，讓瑪莎吐槽：「那你去FF（F3）的時候，要找丁噹跟他們一起五倍浪漫嗎？」說完，瑪莎、石頭、冠佑、怪獸依舊乖乖的一起跳了一小段〈對你愛不完〉的手勢舞蹈，阿信開黃腔的說：「五倍的浪、五倍的慢，我還給丁噹老師了，她來取經。」瑪莎則是對阿信直呼：「被取完就沒了？」讓阿信趕緊制止：「小朋友耳朵摀起來，丁噹是我的師妹但言語要有分寸！」

