她露火辣腿根勾阿信熱舞！羞曝來取經 五月天傻眼：不要說
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台中報導
五月天「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會」回到起點台中，今（28）日迎來演唱會第二場，邀來師妹丁噹擔任演唱會嘉賓，她與阿信一起熱跳多首歌曲，丁噹脫口一句「取經」卻引起五月天的驚呼。
五月天唱完〈尬車〉後，嘉賓丁噹身穿紅色辣裙、同款色的西裝外套，高衩開到大腿，腳踩黑色長靴，性感指數破表，她與五月天合唱由歌曲〈青蘋果樂園〉、〈對你愛不完〉、〈射手〉、〈星期五晚上〉組成的舞曲，把現場氣氛炒熱到最高點，期間阿信還跟著丁噹一起蹦蹦跳跳，雖然因為身上有傷，所以幅度不大，但還是盡他所能唱跳，非常敬業。
五月天、丁噹合作結束後，丁噹開心表示：「好開心能跟大家一起在台中，還看到信哥認真跳舞，好浪漫喔！」阿信聽聞打趣：「我跳舞等於浪漫？要讓你看到『浪』這個字嗎？」丁噹表示之前去看五月天演唱會，都是來取經的，一語讓五月天暴動，趕緊指點：「不要說取經！」
阿信自虧通常是浪一點、慢一點，想要看五倍的浪漫，五月天其他人就要跟著一起跳，讓瑪莎吐槽：「那你去FF（F3）的時候，要找丁噹跟他們一起五倍浪漫嗎？」說完，瑪莎、石頭、冠佑、怪獸依舊乖乖的一起跳了一小段〈對你愛不完〉的手勢舞蹈，阿信開黃腔的說：「五倍的浪、五倍的慢，我還給丁噹老師了，她來取經。」瑪莎則是對阿信直呼：「被取完就沒了？」讓阿信趕緊制止：「小朋友耳朵摀起來，丁噹是我的師妹但言語要有分寸！」
更多FTNN新聞網報導
2025心裡最深的傷痛！五月天阿信送暖 「我們陪伴你、守護你」
五迷為北捷捨身勇士余家昶點歌！「他的犧牲救了很多人」 五月天阿信加碼唱〈勇敢〉悼念
五月天台中開唱6場吸金4.5億！阿信留摔傷證據 虧瑪莎「敲到腦袋還是比你厲害」
其他人也在看
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 192
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
「不想讓小孩感覺我一直不在！」林書豪親曝退休主因
前NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)球星林書豪，宣布退役後4個月後重返台灣，今邀請 77 名球迷出席粉絲見面會。林書豪透露，過去幾週都專心陪伴兒子，現在孩子只要沒看到他就會大哭。他感性表示，決定退休最重要的原因就是「不希望我的小孩因為我的工作，而感覺我一直不在身邊」。太報 ・ 3 小時前 ・ 1
許純美天價通告費曝光 趙正平被揭「失控」折疊椅砸主持人
趙正平也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 5
阿信不忍反擊「是真唱」！瑪莎突鬆口不玩團後將跨界發展
阿信日前與「F3」合體開唱屢掀話題，不料近日，朱孝天在疑似拋出先前F4合體「假唱」說法，引發外界揣測。雖朱孝天隨後已發表道歉聲明，但相關討論仍未平息。 昨（27日）阿信回歸五月天舞台，點歌橋段的一段即興互動，被不少歌迷解讀為對先前「假唱」爭議的正面反擊。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 2
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 9
輝達看到了嗎？陳意涵率陽光女子合唱團 喊話黃仁勳「找我們唱尾牙」
電影《陽光女子合唱團》今天（28日）全員大集合，於松仁威秀舉行首映會，陳意涵等人對於票房信心滿滿，甚至喊話輝達執行長黃仁勳邀請她們去唱尾牙，唱歌跳舞都OK，笑說：「錢到位都好談！」陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希、Nike老師（陳姿陵7ling）、曾佩瑜、羅晨恩、導演林自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 40
韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人
昨（27）日晚間11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感，不少民眾深夜被嚇醒。韓籍啦啦隊女神南珉貞來台後已是第二度遇上大地震，當下也被嚇得不輕，她第一時間就在 Threads 發文直呼：「地震 好大！！！！！！」並搭配5個驚恐表情符號，真實反應引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3
孫淑媚44歲了！生日慶生曝光 網歪樓跪求找「這個人」
【緯來新聞網】歌手暨演員孫淑媚日前在社群媒體分享44歲生日照片，因外貌年輕、膚況良好而引發網路關注，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 19
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 天前 ・ 3
唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道
藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8