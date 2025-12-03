她餐餐「白粥白吐司＋豆腐乳」，1個月後疑失智！缺乏「1營養素」恐腦病變：延誤就醫救不回





長輩突然神智不清、動作遲緩、沒有力氣，可能不是老化或可能失智，而是欠缺某些維生素！彰化一名60歲陳姓婦人近來一個月出現昏沉、遲緩、無力、吃不下飯等狀況，家人以為是老化或失智，但就醫檢查發現她低血鈉，再進一步檢查竟是維生素B1缺乏，引起腦部病變。醫師提醒，老人家突然出現神智或體力上的問題，背後有很多原因，千萬別輕易歸於失智或正常老化而延誤就醫。

衛福部彰化醫院腎臟內科醫師張淑鈺指出，這位陳媽媽瘦骨嶙峋，到家醫科就醫時眼神呆滯，說話顛三倒四，家人認為可能是情緒低落、失智或老化。但因為她吃不下，於是帶來就醫，希望可以打營養劑，經初步生化檢驗，顯示血中鈉離子過低，只有120 mEq/L(正常值為135～145 )，因電解質異常轉到腎臟內科。

張淑鈺說，低血鈉不是一種病，而是許多不同疾病的表徵，要找出隱藏在電解質異常下的病因，經過電腦斷層等檢測，排除腦中風、水腦等各種病因及心理因素後，確診為維生素B1缺乏，引起腦部病變「魏尼凱氏腦病」(Wernicke’s encephalopathy)。

張淑鈺指出，維生素B1是一種輔酶，促成葡萄糖轉換成脂肪與周圍神經的傳導運作，是能量代謝的重要角色，一旦嚴重缺乏，常導致能量的利用受阻，而大腦是身體中最需要能量的器官，因此常以腦病變表現，造成神智不清、疲累等狀態。另外，可能造成末稍神經炎、也可能影響腸胃，導致食慾喪失、消化不良等。

經過問診後發現，婦人每餐喜歡吃白粥、白吐司配豆腐乳，家人順從她，長期營養不均衡，可能是造成維生素B1缺乏的原因。找出病因後，施以高劑量維生素B1的針劑注射，神智慢慢回復正常，反應變靈敏、情緒也變得樂觀積極，不再懶洋洋的。

有酒癮、營養不均者常出現

「現代社會物資充足，很難想像還有人營養素匱乏，其實維生素B1匱乏在醫院裡並不少見！」張淑鈺指出，臨床上常見酒癮者患上維生素B1缺乏，因為酒精會降低維生素B1的吸收，常出現手抖等症狀。

另外，在營養吸收障礙或偏食導致營養不均者也可能發生，老人家的問題就則多與飲食失調、不均衡有關。像這位陳媽媽有一長段時間只吃白吐司、白粥配豆腐乳，蔬菜、肉類則攝取不均。

延伸閱讀： 身體狀況百出是因缺B群！神經科醫師告訴你少了哪些元素

由於維生素B群在豬肉、牛肉或紫菜等食物中較豐富，長期下來導致維生素B1匱乏，雖然後續可靠針劑補充，但部分腦細胞受損後無法恢復，反應有比較遲鈍一點，如果再延遲就醫，腦細胞受損越多，就越難回復了。

維生素B1每日攝取量在不同國家有不同的建議量，我國建議男性0.8~1.5mg，女性0.7~1.1mg。由於維生素B1人體無法自行製造，除了均衡飲食之外，也可以服用維生素B群來補充。



營養師施璐筠則指出，要避免維生素B1缺乏，每日應均衡攝食六大類食物(全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、乳品類、豆魚蛋肉類、油脂類)，減少精緻食物，三餐以全穀雜糧為主食，並養成天天攝取5蔬果的飲食習慣，即可免於維生素B1缺乏。

B群食物包括全穀類、堅果類、豆類、牛奶、蛋黃、瘦肉、深海魚類及深綠色蔬菜，如糙米、芝麻、花椰菜、紅蘿蔔、玉米、菇類等，或是沙丁魚、鯖魚、鮭魚等都含有豐富的維生素B。若是專注鎖定B，則可多攝取豬肉、鰻魚、黃豆、花生、糙米、胚芽米。

張淑鈺強調，很多長者，當神智或情緒出現混亂時，常被兒女視為失智或正常老化，但原因可能是其他病症，因延誤就醫，造成難以挽回的後果。

