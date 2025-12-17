她餵1歲孩「奶昔蛋白飲」當奶粉 蘇怡寧揭3危害嘆：生命不是實驗場

一名網友分享自己給1歲的女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，稱「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝，沒有加喝水神器，女兒不愛喝水」。圖／翻攝自Threads

日前一名網友在Threads發文分享自己給1歲的女兒喝「營養奶昔蛋白飲」，稱「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝，沒有加喝水神器，女兒不愛喝水」，引起眾多網友撻伐。對此，婦產科名醫蘇怡寧也示警，「讓一歲以內嬰兒或幼童喝所謂的成人營養奶昔蛋白飲，必須很明確地說這件事情在醫學與營養學上是不正確的，而且存在極大的健康風險」。

該名網友在Threads平台上分享一段自己在營養蛋白混合飲料販賣機前選購商品的影片，並從機器中取出「蘆薈汁」和「草莓奶昔」，聲稱這是「我女兒的喝水救星，有加喝水量會變兩倍，我女兒不喝配方奶，只喝奶昔」。原PO還表示，「沒有這個粉，我不喝配方奶的女兒沒有奶喝，沒有加喝水神器，女兒不愛喝水」。

影片曝光後迅速遭網友炎上，「身為護理師路過看完真的無言，你這種人真的沒資格當媽媽！你的孩子還這麼小就給他這種添加物超級多的東西，而且沒人知道你多小就開始給他喝，你公開發文你的孩子2024、12/12出生，算上今天也才1歲又4天，我不信他現在才開始喝這東西欸，1歲以下小孩子的腎臟還沒發育好，不應該隨便喝0-1歲以外的奶粉，再者如果你是根本沒給自己的孩子喝，卻拍影片試圖誤導其他人可以給孩子喝那更缺德喔」、「我實在不想講難聽話，但到底哪個媽媽會給小孩喝這個？」、「不喝奶只喝奶昔是認真的？拜託不要這樣，你的闖出新生活可能只會闖進洗腎室而已」、「這要通報113了吧」。

婦產科名醫蘇怡寧也在臉書提醒，這種做法在醫學與營養學上都是錯誤的，並可能對嬰幼兒健康造成嚴重風險。蘇怡寧指出，嬰兒並非「縮小版的大人」，其腎臟、腸胃道及肝臟等器官仍在發育，無法承受成人配方的營養設計。

蘇怡寧也列舉三大原因說明成人奶昔不適合嬰幼兒，包括營養比例失衡，成人奶昔蛋白質含量過高，容易增加嬰兒腎臟負擔，甚至引起脫水與長期損傷；缺乏關鍵營養素如DHA、ARA等長鏈脂肪酸，對嬰兒腦部與視力發育不可或缺，但成人奶昔常缺乏這些成分；存在潛在添加劑風險，像是甜味劑、人工香料、植物萃取物等成分對嬰幼兒的安全性缺乏長期臨床數據支持。

蘇怡寧強調，對於0至12個月嬰兒，母乳仍是首選，若無法哺乳，應使用符合規範的嬰兒配方奶，成人營養品絕不可作為主食。對於12個月以上幼童，則應以多樣化、均衡的固體食物為主，成人奶昔也不應取代正餐。蘇怡寧呼籲家長，在孩子的飲食安排上，應以小兒科醫師或營養師的專業建議為依據，避免讓銷售話術凌駕於孩子的生理需求之上，「生命不是實驗場，守護健康是我們唯一的選擇。」

事實上，根據《自由時報》報導，過去高雄就有一名4個月大男嬰因食慾不振、腹瀉及全身無力送醫急救，檢查發現血中氯、鉀含量極低，血液呈極鹼性，導致致命率高的橫紋肌溶解症。醫師了解後才發現，男嬰的21歲媽媽誤將成人低脂高蛋白健身奶粉餵食給他，每天6餐，連續3個月。該奶粉不含嬰兒所需的氯、鉀，卻蛋白質及磷含量過高，導致男嬰體內電解質嚴重失衡，所幸經加護病房補充鉀與氯後，男嬰康復且無器官損傷。

小兒科醫師指出，母乳是嬰兒最佳食物，營養完整且利於腦部與免疫發育；若母乳不足，可選擇符合世界衛生組織規範的嬰兒配方奶粉。嬰幼兒的營養需求與成人不同，成人奶粉不適合嬰兒，錯誤餵食可能導致腹瀉或電解質失衡，甚至危及生命。



