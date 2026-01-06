她驗出2條線驚呼懷孕急求診 醫師一診斷傻眼 結局神展開病患笑著離去

一名女子驗出兩條線，驚呼懷孕了，嚇得立刻衝門診求助，未料真相卻讓醫生哭笑不得。（示意圖，Shutterstock／達志）

女性在還沒做好準備的情況下，突然發現自己懷孕，慌忙衝婦產科求助再正常不過。近日婦產科名醫蘇怡寧表示，有位年輕女子來診間求助，稱自己驗出兩條線懷孕了，但詢問症狀後覺得不對勁，於是要對方拿出照片，一看傻眼，因為女子用的根本不是驗孕棒。

蘇怡寧6日在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」分享當天一個案例，有位年輕女子進入診間，自述自己驗孕兩條線，於是他們依照SOP再度驗一次，這次驗孕試劑檢驗出來為一條線，沒有懷孕。

蘇怡寧立刻請女子近來問診，對方表示自己連驗2天都是兩條線，同時有輕微出血，但是肚子不會痛，症狀讓蘇怡寧相當困惑，一度還懷疑是不是早期流產或子宮外孕，但也不太像，於是在抽血檢查前，他詢問對方有沒有驗孕試劑結果的照片。

女子表示他有帶來，一拿出來蘇怡寧一看秒懂，因為對方用的根本不是驗孕棒，而是排卵試劑，至此真相大白。告知真相後，對方笑著離開診間，他也只能笑著繼續坐在診間，請下一位患者進來。

蘇怡寧補充，排卵試劑與驗孕試劑外觀相似、使用方式雷同，但原理完全不同，排卵試劑是用來偵測黃體生成素峰值，掌握排卵時機，也就是所謂的「危險日」，常用於備孕期間驗孕試劑則是偵測人類絨毛膜促性腺激素（hCG），藉此判斷是否懷孕，使用者務必正確辨識產品，避免誤判而產生不必要的擔憂與情緒。

