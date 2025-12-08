她驚見「整袋壯陽藥」疑尪外遇！真相曝光網哭了

生活中心／于士宸報導

知名徵信社近日在臉書分享一樁離奇又心酸的真實案件。一名中年婦女打掃家裡時，意外在老公的抽屜裡發現一個標有「Sildenafil」字樣的夾鏈袋，裡面還放著幾顆藥丸。她上網查詢後得知這正是俗稱的「威而鋼」壯陽藥，瞬間懷疑老公是否在外有了對象，但又不敢貿然質問，深怕誤會一場，於是悄悄委託徵信社調查，結果出爐後竟發現「真相大反轉」，背後內幕藏著大大洋蔥。





婦人家中驚見「整袋壯陽藥」疑尪外遇！急找徵信社「真相曝光」藏洋蔥

一名婦人在打掃時驚見老公在抽屜的壯陽藥，開始懷疑老公外遇，並委託徵信社調查。（示意圖／美聯社提供）

徵信社官方臉書近日分享一則委託案例，表示一名婦人打掃家中時，意外在老公的抽屜裡發現一個標有「Sildenafil」字樣的夾鏈袋，上網查詢後得知這正是俗稱的「威而鋼」。由於夫妻倆已許久沒有親密關係，她越想越不安，懷疑老公是否在外另有對象，最後鼓起勇氣委託徵信社協助調查。沒想到，經過徵信社縝密的調查後，發現老公的生活規律、行程單純，平日皆在公司與住家兩點一線，毫無外遇徵兆。唯一一次稍有異常，是老公告訴家人要「加班」，但調查結果顯示，他其實是前往大型醫院就診，並被診斷出罹患肺動脈高壓，而抽屜裡的「Sildenafil」正是醫師開立的治療藥物。





婦人家中驚見「整袋壯陽藥」疑尪外遇！急找徵信社「真相曝光」藏洋蔥

婦人知道真相後懊惱不已，承諾陪伴老公一同面對病魔。（圖／立達徵信社提供）





徵信社指出，老公之所以將藥物分裝到無標示的夾鏈袋，只是不想讓家人擔心，才刻意丟掉原本的藥袋。婦人得知真相後沉默良久，心中充滿震驚、愧疚與心疼，一方面後悔自己誤會老公，另一方面也為老公隱瞞病情感到難受。最終，她選擇向老公坦白自己的懷疑，並承諾會陪他一起面對病魔、攜手度過未來的挑戰。





