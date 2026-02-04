她鼓起勇氣向阿嬤出櫃！小英親送「1句祝福」 百萬網友看哭了

政治中心／張尚辰報導

台灣在性別平權與多元家庭議題上的社會接受度，普遍高於多數亞洲地區，並於2019年正式實施同性婚姻制度，成為亞洲首個完成婚姻平權立法的國家。昨（3）日，一名女網友分享自己鼓起勇氣向阿嬤出櫃的經歷，不僅未遭責備，反而獲得滿滿祝福，貼文曝光後引發網友熱議，甚至釣出前總統蔡英文親自留言回應，感動不少人。

該名網友昨日在Threads上發布影片，畫面中她神情緊張地向阿嬤坦承自己的性向，沒想到阿嬤卻淡定回應，表示自己早已知情，也完全不反對，只希望孫女能夠開開心心地過生活。原PO進一步詢問，阿嬤是否同意她與伴侶未來登記結婚？阿嬤則回應，「隨便你們啊～既然喜歡了，就好好在一起就好了。」

原PO也在留言區分享心情，坦言向家人出櫃是一件非常困難的事，需要極大的勇氣，但她始終相信，總有一天能夠彼此理解，「也祝福大家都能遇到屬於自己的那一天。同時我也很慶幸自己身為台灣人，所謂的包容、平等與多元，就是這樣的存在。」

貼文曝光後，阿嬤的支持與開明態度感動大量網友，留言區更意外迎來前總統蔡英文現身送上祝福，「我非常確定，你們現在在台灣可以結婚。祝福勇敢、真摯的人，享受幸福。」

該則留言曝光後，迅速吸引超過百萬網友朝聖，不少人紛紛回應，「謝謝小英總統，身為台灣人真的很幸福」、「感謝當年的堅持，讓我們成為亞洲第一個婚姻平權國家」、「謝謝妳與團隊的努力，讓大家能在這塊土地上，勇敢與所愛之人在一起」、「感謝小英總統，讓我們可以結婚了。」

事實上，蔡英文長期關注同性婚姻與性別平權議題，過去也曾在宣傳影片中公開表態支持婚姻平權，並表示，「在愛之前，大家都是平等的。我是蔡英文，我支持婚姻平權，讓每個人都可以自由去愛、追求幸福。」

與國共智庫論壇別苗頭？賴清德「提供對比」：要走進國際還是二次西進

