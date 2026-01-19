她「做報告」抓包男友出軌！慘被罵可悲台女 鬼故事神展開
生活中心／朱祖儀報導
太誇張！一名女網友透露，最近課堂分組報告在研究交友軟體，她用「姊姊的背影照」註冊帳號，沒想到竟釣出劈腿慣犯的男友。事後雙方對質，男友還反駁稱，「我只是想認識新朋友」，甚至責怪是因為她沒有幫忙解決需求，甚至罵她是「可悲台女」，讓她相當傻眼，文章曝光掀起討論。
「我因為一份學校報告，抓到男友是劈腿慣犯！」原PO在Dcard發文表示，最近期末分組報告要研究「新型小眾交友軟體」，她利用姊姊的背影照註冊某個交友軟體，之後陸續有不少人來打招呼，沒想到還看到一個熟悉的大頭貼，很像男友的照片，還說「單身純約，有興趣再回覆。」
原PO透露，因為照片不清楚，她當下還在心裡幫男友找藉口，「有可能不是他，只是構圖很像。」沒想到她順著話聊下去，對方傳來一張側面照，就是她男友，「那個我從高中青澀時期就交往的男友，而且照片還是我拍的。」
原PO指出，平時男友總說打工很累、錢不夠花，她過節時想要出去吃飯，男友也會勸她要省錢，沒想到對方現在卻豪擲費用聊天，「覺得自己像個天大的笑話。」
後來原PO用交友軟體帳號把男友約出來對質，2人談分手時，男友還在狡辯，強調自己只是想認識新朋友，甚至說「男人有需求你身為女友不能幫忙解決，然後要來怪我喔」，甚至罵「可悲台女，我朋友都說要你這個女友幹嘛？」讓她當場心碎，並開始質疑自己，「無法相信曾經最親的人背後都在做這些事情。」
不少網友表示，「恭喜你離開一個不值得的人」、「別再期待他回來了拜託，隔著螢幕都替你不值」、「真的好可怕好扯，老天讓你看清一個人」、「還好農曆年前處理了～剛好汰舊換新」、「有學分、得到經驗還沒什麼損失，妳根本天選之人」、「你運氣真的很好，千萬別回頭。」
