她一夜激戰2男「懷雙胞胎」 孩子竟不同爸！醫驚超罕見：全球僅20例

國際中心／李紹宏報導

巴西有女子在一夜之間和兩名男子發生性關係後，懷了雙胞胎，不過令人意外的是，經過親子鑑定，這對雙胞胎竟分別有不同父親，讓女子嚇喊「從來沒想過會發生這種事」。醫師更指出，這種情況叫做「親子鑑定」，全球只有約20個案例，實在是相當罕見！

巴西女子和兩名男子一夜情後，懷上雙胞胎。（示意圖／PIXABAY）

根據外媒《鏡報》報導，這名女子來自巴西戈亞斯州西南部的米內魯斯市（Mineiros），女子指出，「那天晚上，我和兩個不同的男人發生了性關係，並懷上了孩子」。這名女子在產下雙胞胎男孩時，發現他們的模樣分別和「曾有一夜情的兩名男子」相似，因此決定進行親子鑑定。

報導中指出，這名女子首先和其中一名男子檢測，結果呈陽性；隨後再和另一名男子檢測，也呈陽性，因此確定兩名男孩的有兩個父親。

雙胞胎經過DNA鑑定，發現個別來自不同父親。（示意圖／PIXABAY）

醫師法蘭柯（Dr. Tulio Jorge Franco）表示，這種情況叫做「異期復孕」，即在同一排卵期內，女性釋出的兩顆卵子分別與不同男性的精子受精，從而懷上兩個來自不同父親的雙胞胎，強調相當罕見，全球僅約20例。

令人感動的是，這名巴西女子說，其中一名父親不僅承擔兩個孩子的責任，也已登記在他名下，提供「一切所需的支持」，讓這小孩能幸福長大。

