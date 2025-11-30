她一夜連結2男生下雙胞胎「DNA揭父親竟不一樣」 女子坦承：從沒想過會這樣

巴西一名女子誕下一對雙胞胎，事後進行親子鑑定，驚訝發現孩子分屬不同父親。（示意圖／Pixabay）

巴西一名未具名女子在2022年產下一對雙胞胎，八個月後進行親子鑑定時，意外發現兩名孩子竟分別來自不同的父親。這起極為罕見的案例，全球至今僅有約20例，被稱為「異父異卵超受精」（heteropaternal superfecundation）。

根據英國《每日鏡報》（The Mirror）報導，這名女子來自巴西西南部戈亞斯州（Goiás）米內魯斯市（Mineiros），她坦言自己在同一晚與兩名男子發生性關係，沒想到竟導致同時懷孕並誕下一對雙胞胎。由於後來對雙胞胎其中一名孩子的父親產生懷疑，她便帶著其中一位男子進行DNA鑑定，結果顯示他僅是其中一位男嬰的生父。

該名女子隨後也請求與她同晚發生關係的另一名男子接受鑑定，結果證實他是另一名孩子的生父。這也代表，這對雙胞胎雖為同母所生，卻由不同男性所受孕，屬於極少數的「異父異卵」情況。

她向西班牙電視台Antena 3表示：「當我得知真相時非常震驚。我從沒想過這種事真的會發生。但不論如何，我的孩子都很健康，而且目前過得很好。他們並未與兩位父親同住，也沒有對外曝光，出於個人考量。」

根據巴西新聞網站g1報導，負責這起案件的婦產科醫師杜利歐‧喬治‧法蘭科（Dr. Tulio Jorge Franco）指出，這是全球第20宗異父異卵的案例。他解釋，異父異卵超受精可能發生在女性一次排卵期間釋出多顆卵子，並在短時間內分別與不同男性發生性行為後受精，也可能是女性在短時間內經歷兩次排卵，各自受精形成。

該名醫師進一步說明：「雖然孩子們共享母親的基因，但他們是分別在不同的胎盤中成長的。」他也表示，懷孕過程順利，並無發生併發症。值得一提的是，雖然其中一名男子僅是其中一位男嬰的生父，但他仍選擇擔起兩名孩子的父職責任，並將兩人都正式登記為其子女，提供生活所需的照顧與支持。

