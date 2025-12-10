她一日數回「針狂刺臉」發疼！ 頑固性三叉神經痛一纏20年 15

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

一天之內有如「針狂刺臉」發疼好幾回，生活大受影響，薛女士就飽受如此的折磨長達20多年，一開始症狀只是偶發，持續數秒至數分鐘，就醫診斷為三叉神經痛，開始藥物治療，沒想到今年7月因為症狀發作之頻率、抽痛強度、時間增加，嚴重影響日常生活作息，接受手術才改善。醫師表示，治療三叉神經痛，可先由抗癲癇藥物穩定三叉神經，一旦藥物治療效用不佳，應考慮微創治療或手術治療。

薛女士是在54歲（民國92年）那一年開始產生症狀，右側臉頰偶發陣發性、針刺疼痛，確診後開始接受抗癲癇藥物治療，近一年來，症狀惡化，發作越來越頻繁，疼痛強度越來越高，嚴重影響日常生

活作息，這才求助三軍總醫院疼痛整合中心門診，決定接受手術。

廣告 廣告

三軍總醫院放射診斷部科主任許一智說，三叉神經痛是面部疼痛最常見的原因之一。病人主要的抱怨多為臉部有如刀割感、爆炸感、灼燒感、針刺感，一天內可能數次到數百次，讓人不勝其擾。

根據統計，原發性三叉神經痛有80%來自血管壓迫，常發生於成年人及老年人，平均發病年齡為53至57歲，女性多於男性。

許一智說，如果屬於頑固性的神經病變性疼痛，常見單側劇烈、陣發性、電擊、針刺、抽搐等疼痛症狀，發作時間從數秒至數分鐘不等，有時候甚至會持續數小時之久。

治療三叉神經痛，許一智表示，一般會先開立抗癲癇藥物穩定三叉神經，如果藥物治療效用不佳，應考慮微創治療或手術治療。其中微創治療包括：局部神經注射與神經高頻熱凝療法，相比手術治療，雖然有較小傷口、恢復時間快等優點，但由於必須高度仰賴影像導引技術的輔助，將細針的針尖送至顱底的神經孔，限制了操作醫師必須經過嚴格的訓練，以免出現併發症。

傳統上，三叉神經痛微創治療所使用的影像導引技術主要有兩種：X光線透視導引與電腦斷層導引，儘管這兩種影像導引技術已經發展得很成熟，仍有需要注意的部分。

許一智提醒，由於這兩種方式，都無法即時性的看見血管組織，穿刺血管所造成的出血，常常造成在治療後臉部突然腫起，讓病人擔心不已。目前隨著超音波儀器日新月異，在中高階的超音波儀器搭載電腦斷層融合軟體已變成趨勢，利用電腦斷層影像與超音波影像「同步」，醫師就可以藉此完成治療中最重要的「精準影像導引技術」。

許一智說，三軍總醫院目前已應用電腦斷層與超音波即時同步化，針對多位罹患頑固性三叉神經痛的病患，進行神經射頻燒灼術，並且成功地降低疼痛，相信未來隨著技術更成熟，能讓更多的病患得到有效的治療。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

冬天腳下三大隱藏風險！ 糖尿病這併發症5年死亡率勝過多數癌症

石崇良喊訓練差太遠了！下指導棋 排除「急診、家醫」做醫美

【文章轉載請註明出處】