她「熱水除冰」淋陌生人車！下秒「玻璃炸開」畫面曝

國際中心／楊佩怡報導

中國近期多地受寒流影響導致車窗結冰，網路上開始出現不少影片，稱熱水淋在結冰的車上，車玻璃會炸裂。一名安徽女子為測試「熱水淋車玻璃是否會炸裂」，竟公然對路邊車輛潑灑沸水並錄影。影片中清晰可見玻璃在冷熱劇烈衝擊下傳出碎裂聲，引發強烈輿論撻伐。雖然該女子事後改口稱是「妹妹的車」，但其漠視財物安全與博眼球的行為已觸及法律邊界。





中國女隨機找車輛進行「熱水淋車玻璃是否會炸裂」實驗。（圖／翻攝自微博）

事件回顧：為了流量「燙」別人的車？

1 月 21 日一名女網友發布影片稱要親自破除「熱水會炸裂車窗」的謠言。她隨機選中一輛被冰雪覆蓋的小轎車，直接將整壺開水淋向擋風玻璃。然而，就在積雪融化瞬間，鏡頭傳來清脆的玻璃崩裂聲，影片隨即中斷。影片曝光後，立刻引來網友們強烈撻伐，紛紛痛批為何不拿自己的車實驗，該女子竟在評論區回應，竟稱選擇他人車輛是為了「這樣我只要花錢就解決了，自己的又心疼錢又心疼車」，此舉被網友痛批：「太自私」、「這不是實驗，這是破壞財物」。





沒想到將熱水淋在車上後，就出現玻璃碎裂的聲音。（圖／翻攝自微博）





緊急澄清與律師警告

隨著爭議擴大，該女子在隔天刪除影片並將帳號轉為私密，隨後發布澄清稱，該車實際是她妹妹的，並非隨機挑選的路人車輛。律師表示，若損壞他人車輛，行為人必須負擔民事賠償責任；若情節嚴重（如連續作案、數額巨大），可能面臨治安管理處罰。即便車輛屬親友所有，錄製此類具誤導性且損害公共安全的實驗，亦屬不良網路傳播行為，社會大眾不應效法。





事後該女子還稱隨機找別人的車實驗，是因為心疼自己的錢包和車。（圖／翻攝自微博）





專家：冷熱衝擊隱患大 行車恐突然碎裂

專家指出，嚴寒下車窗溫度極低，沸水淋下會造成玻璃產生劇烈的「熱脹冷縮」。即使表面當下沒裂，內部構造也可能已受損。帶傷的玻璃在行駛中遭遇路面顛簸或風壓變化時，極易瞬間碎裂，遮蔽視線並引發交通事故，嚴重危及生命安全。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

