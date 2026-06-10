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她「牙痛一路到後腦勺」竟舌癌！ 北榮新模式保住言語、飲食功能 109

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

年近50歲的蕭小姐，二年前開始出現牙痛症狀，不適的感覺還一路延伸到後腦勺去，就醫確診為右側舌癌，馬上接受經口手術治療，沒想到去年5月又因舌頭劇烈疼痛至台北榮總就醫，經切片證實為舌癌復發第二期，若依傳統手術方式處理，勢必影響吞嚥、說話功能，所幸在醫療團隊「前導式化療＋精準經口機械手臂手術」治療模式下，順利保住言語與飲食功能，外觀更不受影響。

根據衛福部統計，口腔及咽喉癌為國內第六大惡性腫瘤。傳統上，對於較大型或位於口腔後方、口咽部等位置較深的腫瘤，往往需接受大範圍破壞性手術，並搭配術後放射線治療及化學治療，容易對病人的吞嚥、說話功能及外觀造成嚴重影響，大幅降低生活品質。

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台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科主治醫師李宗倫表示，台北榮總近年積極推行「前導式化療＋精準經口機械手臂手術」治療模式，以「先化療縮小腫瘤、再精準切除」的策略，盡可能保留病人外觀完整性，同時有效恢復吞嚥及語言功能。

李宗倫說，頭頸癌病人在手術前，會先接受二至三個療程的前導式化療，使用台北榮總研究證實有效且安全的化療處方，先縮小腫瘤體積；待精確評估腫瘤縮減程度後，再由喉頭頸科團隊依殘餘腫瘤範圍進行機械手臂精準切除，避免傳統手術的大範圍破壞。

最後一步，病人再由重建整形外科團隊同步運用機械手臂系統，進行經口顯微游離皮瓣縫合，提升縫合精確度與穩定性，術後再依病理結果，個別化調整是否追加放射線治療或化學治療。

李宗倫強調，透過上述跨科別整合治療，不僅可減少傳統手術造成的外觀缺損，也有助於保留病人吞嚥、說話功能，降低治療相關副作用與後遺症。以蕭小姐為例，若依傳統手術方式處理，需由顏面部下頷骨切口才能進行腫瘤切除與重建，將對吞嚥、說話功能及外觀造成相當大影響，但透過新的治療策略，先進行二個療程前導式化療，腫瘤明顯縮小，疼痛幾乎消失，再接受精準經口切除手術，並同步完成經口游離皮瓣重建，全程無需切開下頷骨及顏面部傷口。

幸運的是，術後病理檢查顯示蕭小姐腫瘤已完全清除，舌部無殘存癌細胞，頸部亦無淋巴轉移，因此無需再接受術後放射化學治療。術後第十天即完全恢復經口進食，目前追蹤顯示腫瘤控制良好，口腔及舌部外觀、言語與飲食功能皆已恢復正常，生活不受限制。

李宗倫強調，透過前導式化療結合經口機械手臂手術，可在徹底切除腫瘤的同時，完整保留病人的吞嚥、說話與外觀功能，幫助病友更快回歸正常生活，為進一步朝向精準微創治療邁進，台北榮總近期更引進單孔機械手臂系統，可深入狹窄口腔及咽喉空間，可望進一步提升頭頸癌經口腫瘤切除與重建手術成效。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

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