「她一直在為正確的事奮鬥...」23歲女大生示威遭近距開槍爆頭 家屬被迫伊朗路邊下葬
「她渴望自由，渴望女性權利，以及她應得的權利。她非常有主見，不是那種可以被輕易掌控的人。」
伊朗反政府示威持續延燒，相關人權爭議再添一樁。23歲女大學生阿米尼安（Rubina Aminian）日前在德黑蘭參與示威活動時，遭人從背後近距離開槍擊中頭部身亡。事件曝光後引發國際關注，家屬不僅歷經艱難認屍，後續安葬過程也遭官方勢力阻撓，最終被迫將遺體草草埋葬於路旁。
伊朗示威為何傳出女學生遭「行刑式」射殺？
據《衛報》引述人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）說法，阿米尼安就讀於德黑蘭沙里亞蒂學院（Shariati College），主修紡織與時裝設計，是近期抗議行動中少數身分被確認的死者之一。
報導指出，阿米尼安於上週四（8日）放學後加入街頭示威行列，期間疑遭不明人士從後方近距離開槍，子彈擊中頭部，當場失去生命。目擊者轉述，整起過程發生突然，未見任何衝突前兆。
家屬如何認屍？ 數百具遺體中尋找女兒
阿米尼安的家人接獲消息後，從伊朗西部克爾曼沙赫（Kermanshah）趕赴德黑蘭。家屬事後淚訴，認屍過程極為艱難，是在數百名年輕死者的遺體中，才確認阿米尼安的身分。
在多次交涉後，家屬終於領回遺體，準備將女兒帶回家鄉安葬，然而後續卻遭遇新的阻礙。
伊朗當局如何阻止葬禮？ 家屬被迫路邊下葬
人權組織與家屬指出，當遺體運回克爾曼沙赫後，情報單位人員已在住家周邊戒備，明確禁止舉行公開葬禮或正常安葬程序。
在壓力下，家屬最終被迫將阿米尼安的遺體，埋葬於克爾曼沙赫與卡米亞蘭（Kamyaran）之間的道路旁，整個過程未能依照傳統儀式進行。
伊朗示威死傷規模有多大？
「她非常有主見，不是那種可以被輕易掌控的人。她一直在為正確的事情奮鬥。」阿米尼安的叔叔尼札米諾伊（Nezar Minouei）接受CNN訪問時表示，姪女個性獨立，長期關注自由與女性權利議題。
根據美國「人權活動人士新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）統計，示威衝突至今已造成至少538人死亡，其中包括490名抗議者，遭拘留人數則超過1萬600人，實際數字仍可能持續更新。
