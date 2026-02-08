她「看東西霧霧的」不是用眼過度！ 醫揪血管瘤壓迫視神經 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

看東西「霧霧的」，小心不只是用眼過度！70歲的王女士，半年前開始感覺看東西霧霧的，起初以為只是年紀大、眼睛退化，未特別在意，但視力模糊的情形卻逐漸加劇，連看電視字幕都變得吃力，才前往就醫，赫然發現右眼視力僅剩0.1，進一步檢查確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經，導致視力模糊。

收治病人的台北慈濟醫院眼科部醫師謝繡卉表示，檢查發現王女士右眼視力僅剩0.1，然而，進一步檢查眼球結膜、角膜、水晶體及視網膜，皆未發現明顯異常，由於眼部結構無法解釋視力快速惡化的原因，懷疑可能與視神經、甚至腦部病變有關，隨即安排核磁共振檢查，結果發現腦部血管異常，這才確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤壓迫視神經。

幸運的是，經放射介入治療，阻斷血管瘤內的血流，一口氣解除對視神經的壓迫，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症的風險。目前，王女士右眼視力已有明顯回升，持續於門診追蹤觀察。

謝繡卉指出，視神經為大腦神經系統的一部分，從眼睛一路連接到腦部，因此，當神經出現病變時，可能會影響到視神經的傳導或視覺中樞的判讀能力，進而表現在視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常上。臨床上，部分腦部疾病如腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至特定神經退化性疾病如多發性硬化症，都可能以視力模糊、視野缺損、影像變形等症狀表現。

值得注意的是，謝繡卉提醒，這類疾病初期往往沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被民眾誤以為只是眼睛老化或長時間用眼造成的疲勞，但因為與腦部或血管病變密切相關，若未及時診斷與治療，恐影響視力預後，甚至危及生命。

謝繡卉強調，想知道視力模糊是否與用眼疲勞有關，有簡易判斷方式，若視力模糊在充分休息後可明顯改善，多半與長時間滑手機、看電腦所造成的眼睛疲勞有關，透過適度休息、溫熱敷眼睛及輕柔按摩眼周，通常能獲得緩解。但若視力下降持續存在，或出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、看東西歪斜、顏色變淡等情況，就不宜單純歸咎於用眼過度，應儘早就醫檢查，以釐清是否潛藏其他眼部或神經相關疾病。

醫師指出，除了腦部疾病警訊外，常見的眼科問題，如白內障、青光眼、黃斑部病變、乾眼症、高度近視相關病變，或視網膜病變，也都可能造成視力下降。

照片來源：台北慈濟醫院提供

