她「舌癌復發」難開刀⋯醫用「前導式化療」縮腫瘤：保說話、吞嚥功能

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面對位處深部、難以開刀的口腔及咽喉癌腫瘤，傳統手術往往面臨切開下巴或切除大範圍組織的困境。醫師指出，目前可採用前導式化療搭配微創手術方式，在術前先以化學治療將腫瘤體積有效縮小，再透過經口機械手臂微創切除，不僅能精準清除癌細胞、免除顏面大範圍破壞，更能完整保留患者的說話與吞嚥功能。











近50歲的蕭小姐曾因右側舌癌於外院進行手術治療，但約1年前因口腔內持續有不明分泌物，到台北榮民總醫院進行切片檢查後，確診為右後舌部舌癌復發第2期。醫療團隊考量腫瘤位置接近舌頭根部，決定採用前導式化學治療（Neoadjuvant Chemotherapy，NACT）先縮小腫瘤，再利用精準經口機械手臂手術，成功切除腫瘤，保留病人外觀完整性。

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口腔癌開刀恐破壞外觀



台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科主治醫師李宗倫表示，口腔癌及咽喉癌為國內第6大惡性腫瘤，尤其好發男性，與飲酒、吃檳榔、吸菸等習慣有高度相關，會影響吞嚥、說話與生活品質，若能早期發現，可改善治療結果。

李宗倫說明，口腔癌及咽喉癌腫瘤常長在口腔內或接近喉嚨部位等不好開刀的位置，對於較大型腫瘤或位於口腔後方、口咽部等位置較深的腫瘤，傳統手術可能造成外觀上的破壞，並造成說話、咀嚼及吞嚥功能受到影響，嚴重影響生活品質。

李宗倫指出，上述個案的腫瘤位置在右舌後方根部及咽喉中央，以上述個案情況，若進行傳統手術，不僅需要切開下巴才能進行手術，更需拿掉約一半舌根，才能確保在組織胺全範圍內，癌細胞有被切除乾淨。

李宗倫說，醫療團隊決定先為其進行2次療程的前導式化療，在經過約2週的療程結束後，腫瘤明顯縮小、疼痛感大幅消失，在維持3個多月後再接受精準經口機械手臂手術，並由整形外科進行後續經口游離皮瓣重建。

李宗倫強調，前導式化療類似「圍手術期」概念中的術前治療，以腫瘤縮小、避免需接受大範圍破壞手術為目標。如個案蕭小姐在腫瘤縮小之後，機械手臂可以直接在口腔內操作，定位腫瘤位置並清除腫瘤。術後病理結果顯示腫瘤完全清除，舌部無殘存癌細胞，頸部也無癌細胞轉移，因此無需接受術後放射化學治療。

前導式化療縮小腫瘤再手術









李宗倫提到，前導式化療通常適用於第3期及第4期晚期癌症患者，每一次療程約7天，可達到縮小腫瘤的目的，然而，實際上適不適合進行、需要進行幾次前導式療程，需經主治醫師評估腫瘤大小、分期與可手術性，每位癌友不盡相同。此外，並非所有癌友都有效果，只約有一半癌友在前1～2次療程就能看見明顯療效。

負責重建口腔部位的台北榮總外科部重建整形外科主治醫師蕭福尹表示，此次取用病人的上臂皮膚作皮瓣修補，傷口皮瓣癒合效果良好，術後第10天即完全恢復經口進食，目前追蹤顯示腫瘤控制良好，口腔及舌部外觀、語言與飲食功能皆已恢復正常。

收治上述個案的台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部主任戴世光表示，由於腫瘤位置靠近舌頭後方近扁桃腺位置，原本傳統開刀無法看見腫瘤，但原本2公分多的腫瘤經縮小一半後變成硬塊，再進行機械手臂手術進行切除，即達到順利清除腫瘤的目的，手術無需切開下巴骨頭、造成顏面傷口，可加速病人預後。

台北榮總副院長曾令民表示，前導性化學治療搭配微創手術的新興治療方式，在台灣已陸續應用於口腔癌、頭頸癌、口咽癌、下咽癌等癌別，可有效清除原本傳統手術難以切除的癌細胞位置，先以化療縮小腫瘤體積，再透過經口微創方式切除，保留病人說話、吞嚥及呼吸功能，但這樣的「降階治療」是否可以在國際上廣泛適用其他癌別，尚待更多臨床試驗證實。

前導性化療搭微創手術是新興治療









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本文授權轉載自《優活健康網》，原文為她「舌癌復發」難開刀⋯醫用「前導式化療」縮腫瘤：保說話、吞嚥功能