她「說3字」海關秒放行！「這物」竟成澳洲通關密語？

對許多出國旅客而言，面對海關人員一連串的「靈魂拷問」，常感到壓力山大，深怕一個不小心就會被帶進「小黑屋」留難。不過，日前有網友分享，自己在過澳洲海關檢查時，竟然只說了「3個字」，海關就直接放行讓他順利通關。貼文曝光後，竟意外釣出大批網友分享類似經驗，讓網友笑噴「這根本是通關密語吧！」。





一名網友表示他回澳洲過海關檢查的時候，我才剛說出要申報「鳳梨酥」，海關就直接讓他通關。（示意圖／AI生成）

近日有一名網友在Threads上發文表示：「回澳洲過海關檢查的時候，海關問我要申報什麼，我才剛說出『鳳梨酥』，還沒講其他的東西，帥哥海關就準備要收走小黃卡跟另張紙，順利直接通關，不用再排隊檢查了！」面對意外順利的過程，讓原PO笑稱：「是不是台灣人帶太多鳳梨酥了？海關熟到直接讓人通過？」。

許多網友分享入境澳洲時，海關聽到「鳳梨酥」三個字就會立刻放行。（圖／翻攝Australian Border Force官網）

沒帶還被問！網笑：鳳梨酥成澳洲海關「認證」

貼文一出，許多網友也分享類似的經歷，留言表示：「我第一次時也是這樣，看台灣護照，聽到鳳梨酥直接就『歡迎來到澳洲』」、「我這次回來，先跟他洋洋灑灑解釋我有止痛藥還有餅乾，他一直皺眉考慮，最後我說pineapple cake他就馬上放我過關回家了」、「我爸入關沒帶食物，還被問，No pineapple cakes?」。

更有網友分享同事行李被檢查時，遇到澳洲海關在討論哪個牌子的鳳梨酥好吃。（圖／AI生成）

以為闖禍了！海關開行李驚見「鳳梨酥」 竟揪同事圍觀：這款最好吃

甚至還有網友分享同事的行李被打開檢查，當海關打開看到鳳梨酥時，叫了其它海關同事過來，正當網友同事以為是不是有麻煩時，海關竟開口說：「就這個牌子啦，我上次說的就是這個牌子的比較好吃。」種種超展開的劇情，讓網友笑稱「鳳梨酥」簡直成了澳洲海關的另類通關密語。

原文出處：她入境澳洲「說3字」海關秒放行+免排隊！台灣「這物」竟成另類通關密語

