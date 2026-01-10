「她」遭美智庫點名配合中國認知戰 民進黨：真站在台灣這邊？
即時中心／張英傑報導
中國日前發動「圍台軍演」，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告，點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中國敘事」。而民進黨中國部昨（9）日晚間則在社群平台發文質疑，中國對台灣進行文攻武嚇時，國民黨幾乎不發一語，甚至還在立法院阻擋軍購預算，反問國民黨「真的站在台灣這一邊嗎？」
民進黨中國部痛批，當中國國台辦無理宣布「制裁」我國內閣閣員與司法人員時，這是赤裸裸的跨境恐嚇、政治施壓與主權挑戰，但國民黨幾乎不發一語；同一時間，卻在立法院積極阻擋軍購預算、杯葛國安法制，削弱台灣自我防衛能力與制度韌性。國民黨真正積極推動的，並非國安改革或防衛能力建構，而是國共論壇與政治交流，營造「鄭習會」氛圍，持續附和北京設定的政治框架。民進黨中國部質疑，當主權遭到挑戰、國家安全被壓縮時，卻有人忙著經營對岸政治關係，這樣的優先順序，真的站在台灣這一邊嗎？
「國民黨副主席蕭旭岑此刻急著前往北京，這趟行程究竟是單純交流，還是急著表功交差」？民進黨中國部表示，當台灣承受軍演壓力、法律戰、認知戰與經濟脅迫時，有政治人物選擇向外爭取國際支持，卻也有人選擇向內削弱防衛能力、向北京交代成果。
「人民有權了解：誰在捍衛台灣？誰在替誰工作？」，民進黨中國部強調，台灣不是任何政黨的政治籌碼，更不是威權政權談判桌上的交換條件。
原文出處：快新聞／「她」遭美智庫點名配合中國認知戰 民進黨：真站在台灣這邊？
