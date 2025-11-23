她「1動作」洗衣膠囊竟爆噴入眼 右眼化學性灼傷「視力剩0.06」險失明

國際中心／綜合報導

大陸浙江一名王姓女子用力把放很久、黏在一起的洗衣膠囊扯開時，竟然「砰」一聲爆開（示意圖／資料照）

日常用品用錯真的會出大事！大陸浙江一名王姓女子（化名）拿出家中放了很久的洗衣膠囊準備洗衣服，沒想到因為前陣子高溫，膠囊外層被熱到融化、黏成一團。她試圖用力把膠囊扯開時，竟然「砰」一聲爆開，裡頭高濃度洗滌劑直接噴進右眼，當場相當劇痛、視線模糊，嚇得她立刻就醫。醫院診斷為角膜化學性灼傷，視力一度剩下 0.06，差點就此失明，所幸救治後成功恢復。

綜合陸媒報導，王女發現洗衣膠囊因夏季高溫融化而互相黏住，於是用雙手硬拉，沒想到高壓膠囊瞬間破裂，洗滌劑噴滿臉，其中部分進入右眼。她當下眼淚狂流、看不清東西，連室內燈光都刺得她受不了。送醫檢查後，醫師確認她的角膜受到化學腐蝕，視力幾乎掉到失明邊緣，所幸經過治療後，視力已恢復至事發前狀態。

眼科醫師提醒，洗衣膠囊內含高濃度表面活性劑與鹼性物質，滲透力強，若接觸眼睛黏膜，可能造成嚴重刺激甚至破壞角膜細胞，延誤處理恐影響後續視力恢復。深圳市眼科醫院醫師余震強調，一旦洗滌劑濺入眼睛，務必要立刻用大量清水或人工淚液沖洗，千萬不要揉眼，以免加重傷害；若灼傷明顯或不適持續，應立刻就醫。

醫師也呼籲民眾，洗衣凝珠（洗衣膠囊）務必存放在陰涼、乾燥、通風處，避免放在陽台或浴室等高溫潮濕環境；如果發現膠囊互相黏住，切勿用力硬扯，應以安全方式分開，才能避免類似意外再次發生。

