她1舉動「害老公中教召」 網嗨：送前任進去！內幕曝光

坊間流傳教召系統其實是報名系統的都市傳說。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）





網傳「後備軍人教召系統」其實是「報名系統」，但凡好奇上網查詢的人，都會被列入教召名單。近日就有一名女子替另一半查詢，結果顯示明年8月要去教召，男方當場崩潰直呼「查了就是報名了啊」，讓這都市傳說更添上一層神秘。貼文引發網友熱議，有人直呼要把前男友、前夫們也送進去，但也有人揭露教召真實內幕。

明年教召資訊已在1日正式上線，只要上後備軍人網路服務台查詢教召資訊，就可以知道自己明年是否有「中獎」，提前規劃行程。然而，有都市傳說指出，教召查詢系統其實是報名系統，只要查了就會被教召，就有一名女子在threads上分享，替另一半查詢後，發現他明年8月要去當兵，對方當場崩潰飆髒話，「你幹嘛查啊！吼！查了就是報名了啊！兩個禮拜欸。」但19分鐘後便平復情緒，接受事實表示「沒關係啦，兩個禮拜而已。」

雖然對方已但然接受，但女子仍直呼「自己親手害了另一半，好愧疚。」貼文引發網友熱議，「他怎麼在19分鐘內釋懷的」「情緒管理至少是SSR等級」「怎查？我要把前任們都丟進去當兵」「各位女生要好好珍惜這個報復前男友的網站」「我跟男友吵架的時候瘋狂幫他查，他到現在都還沒去」「過了40歲還能被教召嗎？想送前夫、前男友進去」「我就是親手把老公送去教召的案例」。

至於教召的都市傳說是否為真？有網友指出，根本沒有所謂的報名系統或是隨機抽籤，而是早就內定好了，名單都是自己勾的，而且也懶得變更，因此有些人會重複教召、有些人則是終生沒有被抽到過；也有人透露，以前確實是內定，但現在已經陸續把資料輸入電子系統，由電腦刷亂數，「爾後有的是機會，你各位還是不要太僥倖心態。」

